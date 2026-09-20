Teófilo Gutiérrez pidió a polémico jugador para la Selección Colombia: “Me faltó”

Esta semana, Néstor Lorenzo anunció la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos internacionales frente a México, Paraguay y Perú. El cuerpo técnico empezó a construir la renovación y descartó nombres de referentes como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz.

Lista de borrados de Néstor Lorenzo en Selección Colombia: despedida para varios referentes

En su lugar llamó a otros que apenas se suman al proceso y jugarán un papel fundamental camino a los próximos compromisos más importantes: la Copa América 2028 y las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030.

Como sucede con cada lista de convocados, las opiniones terminaron divididas. Algunos quedaron contentos con la nómina elegida por el DT y otros soltaron una lluvia de opciones que fueron descartadas para esta fecha FIFA.

Teófilo pide a Jhon Jáder Durán

Teófilo Gutiérrez, por ejemplo, pidió el regreso de Jhon Jáder Durán a la convocatoria. El delantero antioqueño está en periodo de adaptación con Benfica y parece comprometido a reencausar su carrera profesional.

Durán ha sido ‘borrado’ de la lista de Néstor Lorenzo tras aquel partido contra Perú por eliminatorias en el que se alcanzó a decir que tuvo malas actitudes dentro del camerino. Aunque el seleccionador nacional negó que tuviera problemas con el jugador, no lo convocó para el Mundial 2026.

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Teo admite que quedó contento con la mayoría de nombres. “La convocatoria de la Selección Colombia me gustó, me pareció muy productiva”, dijo en declaraciones para Planeta Fútbol.

“Me faltó Jhon Jader Durán. Lo que pasó con él ya tiene que estar resuelto, hay que pasar la página”, aseguró el ídolo del Junior de Barranquilla.

Teo Gutiérrez ha sido defensor de Durán desde su debut oficial con la Selección Colombia. El experimentado atacante considera que Lorenzo debe darle una segunda oportunidad para reivindicarse y demostrar las condiciones que tiene.

Jhon Durán, delantero de Benfica Foto: NurPhoto via AFP

En lugar de Jhon Jáder, el entrenador de la Selección Colombia se la jugó por Luis Javier Suárez como principal candidato a la titularidad. De paso también le dio la oportunidad a nuevas caras como Kevin Viveros y Camilo Durán.

Convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de septiembre-octubre