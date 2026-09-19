Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras victorias de Millonarios, Santa Fe y Cali: hay nuevo escolta

Este sábado se disputó una nueva jornada de la Liga BetPlay 2026-II, dejando grandes resultados de equipos que buscan estar en lo que será la fase final.

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El primer turno fue para Millonarios, que mostró su mejor cara después de muchos juegos y goleó 3-0 a Boyacá Chicó en el Estadio El Campín, en la ciudad de Bogotá.

El marcador lo abrió Francisco Chaverra tras una gran asistencia de Daniel Ruiz y después Andrey Estupiñán se encargó de un doblete para sellar la victoria del conjunto capitalino.

Con este resultado, el equipo de Alberto Gamero escaló hasta la segunda posición con 19 puntos, aunque por detrás vienen varios clubes que no han jugado todos los compromisos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Foto: Win Sports

Por su parte, Boyacá Chicó se sigue hundiendo en la tabla, está en la casilla número 16 con apenas 8 unidades.

Santa Fe fue otro de los equipos que consiguió un destacado triunfo: le ganó a domicilio a Alianza Valledupar por 4-1. Las anotaciones fueron de Alexis Zapata, Nahuel Bustos por dos y Hugo Rodallega sobre el final del compromiso. El descuento lo hizo Cristian Andrés Vergara.

El conjunto de Pablo Repetto llega a la casilla 4 con 16 puntos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tiene dos partidos menos que Millonarios. Alianza Valledupar se quedó en la decimoquinta casilla con solo 8 unidades y pocas opciones de clasificar.

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El Deportivo Cali también sigue luchando por buscar un cupo en los ocho mejores e intentar conseguir el título. Los dirigidos por Rafael Dudamel sacaron un importante resultado frente al Cúcuta Deportivo.

Eduard Bello fue la gran figura del encuentro: el extremo derecho anotó en dos oportunidades para darle la ventaja a los azucareros. Ya en el minuto 84, Steven Rodríguez se encargó de la última anotación para sellar la fiesta en la capital del Valle del Cauca.

Así festejó uno de los dos goles que marcó Eduard Bello (izq.), agradeciéndole a Dios, en la victoria del Cali sobre el Cúcuta. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Cali ocupa actualmente la séptima posición (15 puntos), mientras que los del departamento de Norte de Santander tienen solo 9 puntos y están en la casilla número 13.