Daniel Muñoz se vio mal con Nottingham, a días de unirse a Colombia: responsable de un gol

Nottingham Forest, con Daniel Muñoz a bordo, perdió este sábado ante el modesto Coventry City, que aparece en el fondo de la tabla de posiciones de la Premier League.

El único gol del partido se produjo justamente por la banda que defiende el colombiano en el club al cual acaba de llegar. De un despeje largo del portero contrario salió el pase con el que el delantero de Coventry le ganó la espalda; cuando intentó reponerse, el cafetero ya era tarde y solo pudo ver el número del anotador del 0-1.

¡¡ASISTENCIA DEL ARQUERO!! Carl Rushworth realizó un pase largo perfecto para Jay Dasilva, quien definió de gran manera en el Nottingham - Coventry de la fecha 5 de la #PREMIERxESPN.



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Para Daniel fue un movimiento equivocado en busca de defender su arco. La velocidad del contrario, que arrancó mejor posicionado, acabó por imperar en la acción de gol.

Después de ello, los rojos buscaron por todas las vías la igualdad en el marcador, pero se les hizo complicado ante un buen planteamiento que impuso el DT rival, Frank Lampard.

Hacia los minutos finales del encuentro, Muñoz dejó el campo por decisión de su entrenador, Oliver Glasner.

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Su calificación luego de estar inmerso en la anotación que trajo la derrota para el Forest fue de 6.6 puntos. Una nota baja para los promedios que acostumbra a tener con la Selección Colombia.

Adicionalmente, dicha presentación sin brillo llega justo a días de lo que será reunirse de nuevo en la Tricolor con Néstor Lorenzo. Si bien en el equipo nacional es fijo, deberá ajustar cuestiones de su juego para permanecer inamovible tanto en club como en selección.

Convocatoria de la Selección Colombia de Mayores

Arqueros

Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul) y Álvaro Montero (Boca Juniors).

Defensores

Álvaro Angulo (Pumas); Daniel Muñoz (Nottingham Forest); Davinson Sánchez (Galatasaray); Edier Ocampo (Vancouver); John Lucumí (Juventus); Kevin Andrade (Zenit); Roger Caicedo (Brujas de Bélgica); Samuel Velásquez (Atlético Nacional).

Primera convocatoria postMundial de Néstor Lorenzo en Selección Colombia Foto: Captura a transmisión de la FCF

Volantes

Daniel Arcila (León); Gustavo Puerta (Olympiacos); Jáminton Campaz (Rosario Central); Jhon Arias (Palmeiras); Jhon Solís (Birmingham); Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional); Kevin Castaño (Atlético Mineiro); Matías Orozco (Club Deportivo Castellón); Richard Ríos (Al-Ittihad); Yáser Asprilla (Girona).

Delanteros

Carlos Gómez (Vasco da Gama); Juan Camilo Durán (Celtic); Kevin Viveros (Atlético Paranaense); Luis Suárez (Sporting de Lisboa); y Óscar Perea (América de México).

Desde este domingo se espera que los jugadores llamados a la Selección Colombia se unan a la concentración que se realizará en Estados Unidos.

El primer partido del triplete de juegos que tendrá el combinado patrio será el próximo sábado, 26 de septiembre, ante México.

La Selección Colombia se volverá a juntar luego de lo que fue el Mundial 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa ( Reportero gráfico de el Colombiano de Medellín envía el material colprensa para que sea distribuido en los diferentes medios de Colombia)

Ya en los primeros días de octubre vendrán los otros dos compromisos frente a los combinados de Paraguay y Perú.

Dicho encuentro del equipo colombiano a finales del mes en curso e inicios del otro será el primero luego del Mundial 2026. La siguiente citación se dará en noviembre, cuando la Tricolor jugará un doblete de partidos con su similar de Chile.

La particularidad de ese par de partidos ante los australes pasa porque uno se llevará a cabo en el país, más específicamente en Cali, y el otro se dará en tierras de La Roja.