Operación Iron avanza en el centro de Cali: Gobierno reporta capturas e incautaciones durante despliegue de seguridad

De acuerdo con información entregada por la Presidencia de la República este sábado 26 de septiembre, el objetivo del despliegue es recuperar espacios públicos que, según las autoridades, habían sido tomados por estructuras criminales.

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Durante la madrugada, el presidente Abelardo De La Espriella acompañó personalmente a las fuerzas de seguridad que participan en los operativos. Las autoridades avanzan de manera progresiva con registros y controles en edificaciones, inmuebles y diferentes predios que presuntamente estarían siendo utilizados para actividades ilícitas.

Aunque todavía no existe un balance definitivo de la operación, el Gobierno confirmó que hasta el momento se han registrado múltiples capturas, además de incautaciones de armamento, estupefacientes y mercancía de contrabando.

La Presidencia explicó que las cifras consolidadas de los resultados serán presentadas una vez terminen las diligencias judiciales que continúan desarrollándose en la capital del Valle del Cauca.

De La Espriella acompañó los operativos en Cali

En medio del despliegue de las autoridades, el mandatario aseguró que las intervenciones todavía no han terminado y lanzó un mensaje sobre el propósito de la operación.

“Estamos retomando el corazón de Cali para devolvérselo a los caleños. Y todavía no terminamos”, afirmó De La Espriella.

Según el Ejecutivo, las acciones buscan restablecer las condiciones de seguridad en este sector para que comerciantes, trabajadores y ciudadanos puedan movilizarse y desarrollar sus actividades con tranquilidad.

La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional participan de manera articulada en la Operación Iron. El Gobierno anticipó, además, que el despliegue no finalizará con las intervenciones realizadas durante esta jornada.

De acuerdo con el comunicado de Presidencia, la estrategia se mantendrá de forma sostenida hasta que las autoridades consideren consolidado el control territorial e institucional en este sector del centro de Cali.

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La Operación Iron se suma a la estrategia de seguridad que el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha impulsado desde el comienzo de su administración, con un énfasis en recuperar el control territorial, fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública y enfrentar a las estructuras armadas y criminales.

En su balance de los primeros 36 días de mandato, el presidente aseguró que se habían registrado más de 17.000 capturas y afectado a 24 cabecillas de las principales organizaciones ilegales del país.

Además, durante las últimas semanas ha encabezado consejos de seguridad y despliegues en diferentes regiones, mientras ha reiterado que la recuperación del orden y la autoridad constituye uno de los ejes centrales de su Gobierno.