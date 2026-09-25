Cauca

Volcán Puracé presentó importantes cambios en las últimas horas, según el Servicio Geológico: estos son los detalles

La entidad, en su más reciente boletín de monitoreo, decidió mantener la alerta naranja.

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Redacción Semana
25 de septiembre de 2026 a las 5:15 p. m.
El gobernador Fabián Mazabuel, autoridad del Resguardo Indígena de Puracé, junto a integrantes de la comunidad durante la jornada de entrega de ayudas humanitarias.
El gobernador Fabián Mazabuel, autoridad del Resguardo Indígena de Puracé, junto a integrantes de la comunidad durante la jornada de entrega de ayudas humanitarias. Foto: Gobernación del Cauca

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un nuevo boletín sobre el monitoreo detallado de la cadena volcánica Los Coconucos, de la que hace parte el volcán Puracé.

La entidad decidió mantener la alerta naranja por la actividad sísmica en esa zona del suroccidente del país.

Según indicó: “Se sigue registrando actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, localizada bajo el cráter del volcán Puracé, con profundidades inferiores a 1 km, aunque con una disminución en este tipo de sismicidad”.

Los expertos determinaron que no hubo sismos asociados al fracturamiento de roca. Sin embargo, encontraron que continúa el proceso de deformación lenta del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

La constante actividad del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, ha transformado drásticamente la vida de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en sus alrededores. Este coloso, que forma parte del Parque Nacional Natural Puracé, ha mantenido en alerta máxima a la región debido a la constante emisión de gases, cenizas y material particulado, generando una crisis ambiental, económica y social que amenaza el sustento de miles de familias. Uno de los impactos más severos se registra en las fuentes hídricas. La contaminación de los ríos y quebradas de la zona con azufre y otros componentes químicos ha deteriorado la calidad del agua indispensable para el consumo humano y el riego. Esto no solo pone en riesgo la salud de los habitantes, sino que altera profundamente los ecosistemas locales, dejando a las comunidades en una situación de alta vulnerabilidad frente al desabastecimiento de agua limpia. La agricultura y la ganadería, principales motores económicos de la región, también sufren las consecuencias directas de este fenómeno natural. La caída persistente de ceniza ha provocado que baje drásticamente la producción de leche, ya que los pastizales se contaminan y el ganado padece problemas respiratorios y digestivos que merman su rendimiento. Paralelamente, la actividad volcánica afecta gravemente los cultivos de subsistencia y comerciales como la papa y las hortalizas, arruinando cosechas enteras bajo mantos de polvo gris. Ante este panorama, los pobladores del Puracé enfrentan el doble desafío de convivir con la constante amenaza de una erupción mayor y mitigar el desgaste diario de su economía. A pesar de los esfuerzos y monitoreos de las autoridades, el llamado de las comunidades locales es urgente: se requiere un apoyo integral que incluya asistencia técnica para el campo, sistemas alternativos de abastecimiento de agua y planes de contingencia económicos que les permitan resistir el embate de vivir a la sombra de un volcán activo.
Volcán Puracé presentó importantes cambios en las últimas horas, según el Servicio Geológico. Foto: Jorge Orozco

“En cuanto al monitoreo de gases, continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y de dióxido de carbono (CO2) medido en suelo, aunque se evidencia una disminución en los valores registrados. No se registraron emisiones de ceniza ni se recibieron reportes de caída de ceniza en la zona de influencia volcánica”, informó el SGC.

A través de la información disponible en las plataformas de observación satelital con las que cuenta esa entidad, pudieron establecer que no se registraron anomalías térmicas.

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Por esa razón, decidieron mantener el nivel de alerta naranja, aunque hicieron una aclaración.

“Es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que la actividad puede disminuir en algunos momentos con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”, explicó el SGC.

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Aunque los cambios en la cadena volcánica parecen positivos para la población, los expertos recomendaron no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ni a las cabeceras de los ríos que nacen en ellos.

“De forma repentina, pueden ocurrir emisiones de gases y ceniza, acompañadas de expulsión de fragmentos de roca. Asimismo, la acumulación de la ceniza y los materiales emitidos pueden formar flujos de lodo de menor alcance”, indicó la entidad.

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Por último, invitó a los pobladores de esa zona del Cauca a evitar compartir información relacionada con fake news que haga referencia a la actividad del volcán.

El SGC recomienda seguir atentamente la evolución de este proceso a través de los boletines diarios y demás información publicada por sus canales oficiales, así como atender las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, puntualizó.