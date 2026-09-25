Volcán Puracé presentó importantes cambios en las últimas horas, según el Servicio Geológico: estos son los detalles

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un nuevo boletín sobre el monitoreo detallado de la cadena volcánica Los Coconucos, de la que hace parte el volcán Puracé.

La entidad decidió mantener la alerta naranja por la actividad sísmica en esa zona del suroccidente del país.

Según indicó: “Se sigue registrando actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, localizada bajo el cráter del volcán Puracé, con profundidades inferiores a 1 km, aunque con una disminución en este tipo de sismicidad”.

Los expertos determinaron que no hubo sismos asociados al fracturamiento de roca. Sin embargo, encontraron que continúa el proceso de deformación lenta del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

Volcán Puracé presentó importantes cambios en las últimas horas, según el Servicio Geológico. Foto: Jorge Orozco

“En cuanto al monitoreo de gases, continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y de dióxido de carbono (CO2) medido en suelo, aunque se evidencia una disminución en los valores registrados. No se registraron emisiones de ceniza ni se recibieron reportes de caída de ceniza en la zona de influencia volcánica”, informó el SGC.

A través de la información disponible en las plataformas de observación satelital con las que cuenta esa entidad, pudieron establecer que no se registraron anomalías térmicas.

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Por esa razón, decidieron mantener el nivel de alerta naranja, aunque hicieron una aclaración.

“Es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que la actividad puede disminuir en algunos momentos con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”, explicó el SGC.

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Aunque los cambios en la cadena volcánica parecen positivos para la población, los expertos recomendaron no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ni a las cabeceras de los ríos que nacen en ellos.

“De forma repentina, pueden ocurrir emisiones de gases y ceniza, acompañadas de expulsión de fragmentos de roca. Asimismo, la acumulación de la ceniza y los materiales emitidos pueden formar flujos de lodo de menor alcance”, indicó la entidad.

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Por último, invitó a los pobladores de esa zona del Cauca a evitar compartir información relacionada con fake news que haga referencia a la actividad del volcán.

“El SGC recomienda seguir atentamente la evolución de este proceso a través de los boletines diarios y demás información publicada por sus canales oficiales, así como atender las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, puntualizó.