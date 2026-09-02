¿Podría hacer erupción el volcán Puracé? SGC explicó la actividad sísmica que no se detiene y mantiene en alerta a esta zona

El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca y perteneciente a la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa en alerta naranja debido a las alteraciones en su comportamiento y al incremento de la actividad sísmica registrado recientemente.

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Según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), varios de los parámetros monitoreados han alcanzado durante las últimas semanas algunos de los niveles más altos registrados, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente a la evolución del volcán.

“Se mantiene en el registro un predominio de las señales sísmicas asociadas a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, especialmente de tipo tremor (TR), que continúan localizándose bajo el cráter del volcán Puracé con profundidades menores a 1 km”, indicó el más reciente comunicado emitido por la entidad.

El SGC también reportó que un movimiento sísmico alcanzó una magnitud de 4.1, evento que fue percibido por algunos habitantes de los municipios de Puracé, Totoró y Popayán. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images / SGC

En los últimos reportes se registraron alrededor de 80 sismos, localizados entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcán Puracé, con profundidades que oscilaron entre 7 y 11 kilómetros. Además, persiste un proceso lento de deformación del terreno en el área comprendida entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

El SGC señaló que la actividad del volcán puede presentar variaciones temporales, por lo que en determinados momentos podría disminuir frente a los niveles observados en días o semanas anteriores.

Persiste un proceso lento de deformación del terreno en el área comprendida entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Servicio Geológico Colombiano

Sin embargo, una reducción puntual no significa necesariamente que el Puracé haya retornado a un estado estable, por lo que se mantiene el monitoreo ante cualquier cambio en su comportamiento.

El SGC recomendó a la comunidad evitar acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, así como a las cabeceras de los ríos que nacen en estas zonas. La entidad advirtió que allí pueden presentarse de manera repentina emisiones de gases y ceniza, además de la expulsión de fragmentos de roca, por lo que pidió mantener las medidas de precaución.

La entidad advirtió que pueden presentarse de manera repentina emisiones de gases y ceniza, además de la expulsión de fragmentos de roca. Foto: Getty Images

¿Podría erupcionar pronto el volcán Puracé?

Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, señaló en entrevista con Noticias Caracol que, hasta ahora, no existen indicios que permitan prever una erupción del volcán Puracé en el corto plazo.

“Por el momento, los datos que tenemos del monitoreo y las otras técnicas que tenemos para hacer el seguimiento del comportamiento del volcán no muestran una relación con estos eventos”, explicó el funcionario.

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Además, indicó que el SGC mantiene una vigilancia permanente desde su sala de monitoreo sobre la actividad de los volcanes, con el objetivo de identificar cualquier cambio y establecer medidas oportunas ante una eventual emergencia.

“Datos sísmicos nos permiten ver cómo los procesos que generan vibraciones dentro de los edificios volcánicos se están comportando; los podemos localizar, podemos entender qué está pasando en la dinámica interna de los volcanes monitoreados, y esto lo complementamos con otras actividades como deformaciones del suelo volcánico”, precisó.