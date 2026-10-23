Expertos advierten nueva modalidad de estafa: así engañan a los usuarios con anuncios publicitarios falsos

Ante las estrategias cada vez más sofisticadas que utilizan los delincuentes, muchos usuarios caen en engaños que ponen en riesgo su información personal y bancaria. Estas estafas pueden ocasionar desde el robo de datos privados hasta la pérdida de grandes sumas de dinero, incluso al realizar actividades cotidianas en internet.

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Una de las estrategias que estarían utilizando los delincuentes son los anuncios publicitarios fraudulentos, especialmente cuando se camuflan entre contenidos legítimos para atraer a sus víctimas. De acuerdo con el estudio Norton’s LATAM Cybersecurity Landscape Study 2026, enfocado en Colombia, el 86% de los adultos utiliza redes sociales a diario, el 42% recurre a herramientas o asistentes de inteligencia artificial y el 28% realiza transacciones bancarias en línea.

Este panorama resulta preocupante si se tiene en cuenta que el 91% afirma haber experimentado alguna amenaza cibernética durante los últimos 12 meses y el 88% considera que estos riesgos aumentaron en el país durante el último año.

Ante las estrategias cada vez más sofisticadas que utilizan los delincuentes, muchos usuarios caen en engaños que ponen en riesgo su información personal y bancaria. Foto: Getty Images

¿Cómo es el modus operandi?

Según información compartida en el sitio web WeLiveSecurity de la compañía ESET, los anuncios publicitarios fraudulentos pueden aparecer en motores de búsqueda, tiendas virtuales, aplicaciones, videojuegos, plataformas de mensajería y sitios web de videos. Sin embargo, “quizá el mayor riesgo provenga de las redes sociales”, alertó.

Estas publicaciones pueden suplantar la identidad de empresas reconocidas, promocionar descuentos por tiempo limitado o prometer grandes ganancias mediante inversiones con poco o ningún riesgo. También pueden hacerse pasar por servicios de atención al cliente de bancos, ofrecer premios a cambio de datos personales y financieros, o mostrar falsas alertas de seguridad para inducir a los usuarios a hacer clic. En otros casos, recurren a titulares sensacionalistas y utilizan la imagen de figuras públicas para generar confianza y atraer a posibles víctimas.

Recurren a titulares sensacionalistas y utilizan la imagen de figuras públicas para generar confianza y atraer a posibles víctimas. Foto: Getty Images

Según los expertos, los anuncios fraudulentos pueden tener distintos propósitos, desde infectar dispositivos hasta robar información personal. Algunos, conocidos como malvertising, aprovechan fallas de seguridad o engañan a los usuarios para que descarguen archivos y aplicaciones maliciosas.

Otra modalidad busca obtener dinero directamente mediante falsas oportunidades de inversión, la venta de productos que nunca se entregan o el cobro por beneficios inexistentes. En ciertos casos, los anuncios redirigen a tiendas virtuales fraudulentas diseñadas para robar los datos de las tarjetas bancarias.

Además, los números telefónicos incluidos en estas publicaciones también pueden representar un riesgo, pues podrían conectar a las víctimas con delincuentes que intentan obtener información confidencial o convencerlas de realizar pagos.

Los anuncios redirigen a tiendas virtuales fraudulentas diseñadas para robar los datos de las tarjetas bancarias. Foto: Getty Images

¿Qué hace si fue víctima de un anuncio fraudulento?

Si una persona hizo clic en un anuncio fraudulento y terminó compartiendo información privada, descargando archivos sospechosos o realizando pagos, los expertos recomiendan actuar con rapidez y evitar responder a nuevos mensajes de los delincuentes.

También, revisar sus cuentas bancarias para identificar movimientos inusuales y comunicarse de inmediato con su banco o el emisor de la tarjeta si existe riesgo de fraude. En caso de haber revelado contraseñas, recomiendan cambiarlas y activar la autenticación en dos pasos para reforzar la seguridad de sus cuentas.

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Asimismo, si el usuario descargó alguna aplicación o archivo sospechoso, los expertos recomiendan analizar el dispositivo con una herramienta de seguridad confiable y mantener el sistema actualizado. Otra medida fundamental consiste en guardar las pruebas del engaño, como capturas de pantalla, enlaces, mensajes y comprobantes de pago, para facilitar la investigación. Finalmente, se recomienda denunciar el anuncio ante la plataforma donde apareció y reportar el incidente a las autoridades competentes del país.

“La tecnología puede ayudar a hacer frente a amenazas cada vez más sofisticadas, pero mantener hábitos sólidos de ciberseguridad sigue siendo fundamental para protegerse”, afirmó Iskander Sanchez-Rola, director sénior de IA e innovación de Norton.