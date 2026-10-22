Elon Musk plantea qué pasará con el dinero cuando la inteligencia artificial haga casi todo

Elon Musk considera que el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica podría llevar a una economía en la que el dinero convencional deje de tener la importancia que tiene actualmente. Así lo explicó durante una entrevista con el periodista y biógrafo Walter Isaacson en el programa The Builders, publicada el 20 de octubre de 2026.

Elon Musk propone cambiar las historias sobre inteligencia artificial por una razón que involucra a los humanos

Elon Musk plantea un cambio en la forma de medir el valor del dinero

Al hablar de los cambios que podrían producir estas tecnologías, Musk sostuvo que la economía mundial tendría posibilidades de crecer mucho más si la inteligencia artificial se combina con robots y avances para aprovechar los recursos del espacio.

“Si tenemos robots, llegamos al espacio y podemos instalar un sistema de lanzamiento de masas en la Luna, entonces podríamos alcanzar, creo, potencialmente, una economía un millón de veces más grande que la de la Tierra”, afirmó el empresario.

El dueño de SpaceX lanzó duras críticas contra los líderes de la compañía tras el caso de Cursor. Foto: Getty Images

Isaacson le preguntó entonces qué ocurriría con el dinero y el trabajo en ese escenario. Musk respondió que la moneda seguiría existiendo, aunque su valor podría medirse de otra manera.

“Seguirá existiendo una moneda, pero creo que se medirá con magnitudes fundamentales de la física, como la potencia, expresada en vatios, el tonelaje, la masa y la energía”, explicó.

El empresario resumió su previsión con otra afirmación: “La moneda convencional dejará de importar en el futuro”. Se trata de una proyección personal sobre el rumbo que podría tomar la economía, no de un cambio que ya esté ocurriendo.

¿Qué harían las personas si los robots pudieran hacer todo?

La conversación también abordó una cuestión que va más allá de la economía: ¿qué propósito tendrían las personas si las máquinas pudieran realizar mejor cualquier trabajo?

“Creo que la realidad es que no habrá nada que los seres humanos puedan hacer que la inteligencia artificial y los robots no puedan hacer mejor”, señaló Musk.

Ante la pregunta de Isaacson sobre cómo encontrar sentido a la vida en esas condiciones, el empresario comparó la situación con la jubilación. A su juicio, las personas podrían encontrar otras formas de disfrutar su tiempo, incluso si no necesitaran trabajar.

Elon Musk explicó por qué el dinero podría perder relevancia si la inteligencia artificial transforma la economía. Foto: Getty Images

Musk puso como ejemplo cultivar frutas y verduras o cocinar para los amigos, actividades que algunas personas eligen hacer aunque puedan comprar los alimentos.

Sobre la creación artística, Isaacson preguntó si seguiría siendo un ámbito propio de los seres humanos. Musk respondió que las personas podrían crear arte o dedicarse a aquello que quisieran.

Sus declaraciones dibujan un futuro en el que la tecnología podría cambiar tanto la economía como la relación entre el trabajo y la vida cotidiana. Sin embargo, las ideas expuestas corresponden a sus previsiones sobre un escenario futuro.