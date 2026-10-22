Xbox pone precio al juego en la nube sin pagar suscripción a Game Pass

Xbox comenzó a probar una modalidad que permite pagar por horas de juego en la nube sin contratar una suscripción activa a Game Pass. La iniciativa está dirigida, por ahora, a los participantes del programa Xbox Insider y contempla paquetes de 10, 25 y 50 horas con diferentes precios.

“A partir de hoy, los miembros de XBOX Insiders pueden probar una nueva forma de jugar en streaming comprando tiempo de juego en la nube sin necesidad de una suscripción a Game Pass”, señaló XBOX en un comunicado.

Xbox cambia las reglas del juego para sus usuarios: así podrá jugar en la nube sin pagar una suscripción mensual

La compañía anunció la prueba el 21 de octubre de 2026 y señaló que la nueva alternativa se prepara para llegar al público general en noviembre. Durante esta etapa, los usuarios seleccionados pueden adquirir tiempo de juego, utilizarlo en dispositivos compatibles y compartir sus opiniones sobre el servicio.

¿Cuánto cuesta jugar en la nube con Xbox?

Los paquetes anunciados por Xbox tienen tres tarifas de lanzamiento, según la información publicada por la compañía en su blog oficial:

Xbox anunció paquetes de horas para jugar en línea sin pagar una mensualidad de Game Pass. Foto: Boston Globe via Getty Images

10 horas: 3,99 dólares (aproximadamente 12.800 pesos colombianos)

25 horas: 7,99 dólares (aproximadamente 25.500 pesos colombianos)

50 horas: 11,99 dólares (aproximadamente 38.200 pesos colombianos)

Esta modalidad permite pagar por un periodo de uso en lugar de mantener una suscripción mensual a Game Pass. El tiempo comprado permanece disponible hasta que se utilice, por lo que no es necesario consumir todas las horas inmediatamente.

¿Qué incluye el servicio y cuándo llegará a más usuarios?

Xbox explicó que los paquetes de horas ofrecen una experiencia sin publicidad y con menos tiempo de espera. La empresa también destacó la calidad de la transmisión como parte de las características de esta opción.

“Los paquetes de tiempo de juego en la nube ofrecen una experiencia de juego en la nube sin anuncios, que incluye tiempos de espera más cortos, transmisión de alta calidad y tiempo de juego que permanece disponible hasta que se utilice”, indicó el equipo de Xbox en el anuncio oficial.

La compra de horas no significa que se obtenga acceso gratuito a todo el catálogo de videojuegos. Según las condiciones publicadas por la compañía, se necesita adquirir un juego compatible con el servicio o contar con acceso gratuito a determinados títulos. También es necesario disponer de un dispositivo compatible.

Comprar tiempo de juego en Xbox no garantiza acceso a todo su catálogo de videojuegos. Foto: Getty Images

Por ahora, la compra de estos paquetes está disponible durante la fase de prueba para los miembros elegibles de Xbox Insider que no tengan una suscripción activa a Game Pass. La compañía prevé ampliar el acceso en noviembre, aunque advierte que la disponibilidad y las opciones de compra pueden variar según el mercado, el dispositivo y la cuenta.

Otra opción para jugar sin pagar una suscripción

La compra de horas no es la única alternativa que Xbox está probando. La empresa también permite a algunos participantes del programa Insider acceder gratuitamente al juego en la nube con anuncios.

Sobre esta modalidad, Xbox señaló que ofrece “otra opción para que los jugadores accedan a los juegos en la nube sin una suscripción a Game Pass”.

Así, la compañía explora distintas formas de acceder a sus juegos sin exigir necesariamente un pago mensual. La nueva opción de pago por horas está dirigida a quienes prefieren comprar tiempo de uso, mientras que la modalidad gratuita incorpora publicidad.