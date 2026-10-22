El misterio de ‘La noche estrellada’ podría tener una explicación científica: encuentran una pista de 1889

El misterio del cielo representado en ‘La noche estrellada’ (1889), de Vincent van Gogh, podría tener una explicación científica. Un estudio realizado por SLLAB, una empresa surcoreana especializada en ciencia espacial, y la Escuela de Investigación Espacial de la Universidad Kyung Hee, en Corea del Sur, encontró una posible coincidencia entre los astros y las formas representados en la obra y el cielo nocturno de Saint-Rémy alrededor del 22 de julio de 1889.

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Según el estudio publicado en Scientific Reports, revista del grupo Nature Portfolio, durante las primeras horas del 22 de julio de 1889, la Luna menguante, Venus y el cúmulo estelar de las Híades, ubicado en la constelación de Tauro, se encontraban muy cerca en el cielo nocturno.

Las primeras investigaciones se remontan a 1984 y 1986, cuando Albert Boime, de la Universidad de California en Los Ángeles, y Charles Whitney, de Harvard, propusieron interpretaciones diferentes sobre el cielo representado por Vincent van Gogh. Debido a las discrepancias entre ambas hipótesis, ninguna logró desplazar las explicaciones religiosas y simbólicas.

La noche estrellada (neerlandés: De sterrennacht) es un óleo sobre lienzo del pintor postimpresionista neerlandés Vincent van Gogh. (Photo by: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Universal Images Group via Getty

Cerca de cuatro décadas después, el estudio liderado por Elijah Jeong-hyun Kim, director ejecutivo de SLLAB y candidato a doctorado en la Escuela de Investigación Espacial de la Universidad Kyung Hee, retomó la cuestión desde una perspectiva diferente. La investigación se centró en la geometría observacional para examinar si la disposición de los astros en la pintura correspondía con la configuración del cielo nocturno en la época en que fue realizada.

“Para un astrónomo observacional, el cúmulo estelar de La noche estrellada es las Híades en Tauro. Pero en cuanto leí los estudios previos que lo explicaban como Aries, sentí que la pintura me llamaba”, señaló el científico detrás de este estudio.

Foto de referencia sobre una noche estrellada. Foto: Getty Images

La investigación comenzó en 2019, cuando el equipo realizó dos viajes a Francia para estudiar los lugares relacionados con Vincent van Gogh. Posteriormente, el trabajo retomó los hallazgos del libro de divulgación científica publicado por Elijah Jeong-hyun Kim en 2025, al que incorporó nuevas evidencias y análisis cuantitativos para examinar la representación astronómica de la obra.

Durante años, la fecha de creación de la pintura se ha relacionado con una carta que Van Gogh escribió a su hermano Theo alrededor del 18 de junio de 1889. Sin embargo, la fase lunar de ese período no coincide con la fina media luna que aparece en el cuadro. En cambio, hacia el 22 de julio, Venus y el cúmulo estelar de las Híades se encontraban cerca uno del otro en el cielo oriental, mientras la Luna presentaba una forma similar a la representada por el artista.

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Uno de los obstáculos para considerar esa fecha era la creencia de que coincidía con un episodio epiléptico de Van Gogh. Para revisar esa hipótesis, los investigadores analizaron cartas originales escritas en francés y neerlandés, registros meteorológicos y referencias a las cigarras presentes en la correspondencia del pintor. A partir de estas evidencias, propusieron que el episodio habría comenzado a finales de julio.

Además, el equipo visitó Arlés para verificar el campo visual de La noche estrellada sobre el Ródano (1888) mediante fotografías tomadas en el lugar. En Saint-Rémy, también identificó el punto desde el que Van Gogh habría dibujado el paisaje de La noche estrellada.

Posteriormente, un análisis geométrico encontró correspondencias entre las cinco estrellas centrales de la obra y el cúmulo de las Híades, con una coincidencia aún mayor en un dibujo a pluma posterior. El mismo método permitió plantear que las estrellas de Terraza de café por la noche (1888) podrían corresponder al Triángulo de Verano.