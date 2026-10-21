Hallazgo en las profundidades del océano Atlántico: científicos detectan barriles con residuos radiactivos sumergidos hace décadas

Las profundidades del océano Atlántico esconden un hallazgo que llamó la atención de la comunidad científica: varios contenedores de residuos nucleares presentan señales de deterioro. Estos depósitos, sumergidos entre las décadas de 1950 y 1990, fueron examinados recientemente por un equipo de investigadores que buscaba evaluar su estado actual y establecer los posibles riesgos ambientales derivados del paso del tiempo.

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La exploración estuvo a cargo del proyecto Nodssum, liderado por el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Francia. A bordo del buque Pourquoi Pas?, los investigadores utilizaron un sumergible tripulado y realizaron 20 inmersiones en el sector noreste del Atlántico, hasta alcanzar profundidades superiores a los 4.700 metros.

Durante las expediciones, los expertos observaron un avanzado deterioro de las estructuras metálicas que contienen los residuos y detectaron indicios de filtraciones hacia el lecho marino. Estos hallazgos dejan en evidencia los desafíos que representa el almacenamiento de desechos nucleares a largo plazo y sus posibles efectos sobre los ecosistemas oceánicos.

Aunque se detectaron filtraciones de residuos nucleares hacia el fondo del océano Atlántico, los análisis de radiactividad revelaron que los niveles de contaminación se mantienen moderados. Esto permitió a los investigadores recolectar muestras de agua, sedimentos y fauna marina sin necesidad de utilizar equipos de protección extrema. El estudio también investiga cómo las especies que marinas procesan estos contaminantes de origen humano.

Durante décadas, el vertido de residuos nucleares en el océano se sustentó en la idea de que los contenedores resistirían el tiempo suficiente para reducir los riesgos ambientales. Sin embargo, las preocupaciones por sus posibles consecuencias impulsaron la adopción de medidas internacionales para limitar esta práctica y proteger los ecosistemas marinos.

El estudio también investiga cómo las especies que marinas procesan estos contaminantes de origen humano. Foto: Getty Images/iStockphoto

Vigilancia de las profundidades marinas

Las imágenes obtenidas durante la expedición revelaron un fenómeno curioso en el fondo marino: han comenzado a colonizar la superficie de los contenedores oxidados que almacenan residuos nucleares. Estos animales utilizan las estructuras como refugio o soporte.

Aunque los niveles de radiactividad detectados no representan una emergencia inmediata, los científicos advierten que el deterioro progresivo de los bidones podría convertirse en un riesgo para la biodiversidad marina. Por ello, las muestras biológicas recolectadas serán analizadas para determinar si los organismos están acumulando radionucleidos.

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Otro de los objetivos de la investigación es comprender hasta qué punto estos contaminantes pueden dispersarse hacia otras regiones, así como identificar sus posibles efectos sobre los ecosistemas marinos a largo plazo.

Los resultados de esta expedición también contribuirán al estudio de otros lugares del océano afectados por desechos industriales. La vigilancia continua de la zona permitirá mejorar los modelos científicos sobre la dispersión de sustancias tóxicas.