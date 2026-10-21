Netflix de terror: este es el botón que debe pulsar para encontrar las mejores películas de miedo y suspenso

Octubre es uno de los meses favoritos de muchas personas porque trae consigo una de las celebraciones más esperadas del año: Halloween. Durante estos días, las calles, los centros comerciales y las casas se llenan de calabazas, telarañas, disfraces y decoraciones inspiradas en historias de terror.

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Aunque esta festividad tiene sus raíces en antiguas tradiciones europeas, con el paso del tiempo se ha convertido en una oportunidad para compartir con amigos y familiares, participar en actividades temáticas y disfrutar de experiencias relacionadas con el misterio y lo sobrenatural.

Entre los planes más populares de esta temporada está ver películas de terror. La combinación de suspenso, miedo y situaciones inesperadas convierte a este género en una de las opciones preferidas para quienes buscan sumergirse en el ambiente de Halloween. Además, es una alternativa para disfrutar en casa, ya sea en solitario o en compañía de otras personas.

Sin embargo, a la hora de elegir qué ver, muchos usuarios suelen recurrir a las mismas películas de siempre, sin explorar otras producciones que también pueden resultar interesantes. Para quienes quieren descubrir nuevas historias, las plataformas de streaming ofrecen catálogos con diferentes propuestas de terror, suspenso y misterio.

Una de ellas es Netflix, que reúne distintas producciones para quienes desean organizar una maratón de películas durante esta temporada. La plataforma cuenta con una sección dedicada a contenidos relacionados con Halloween, desde la cual es posible explorar diferentes opciones sin tener que buscar cada título por separado.

Imagen de referencia de Netflix en el televisor. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para encontrarla, es necesario ingresar a la cuenta y dirigirse a la pantalla de inicio. Allí se pueden revisar las categorías disponibles y buscar la sección identificada como ‘Halloween’, si aparece en el catálogo de la cuenta. Desde ese apartado, los usuarios pueden explorar las recomendaciones y elegir la película que más se ajuste a sus preferencias.

La plataforma también presenta una selección de historias de terror bajo el nombre ‘Netflix da miedo’, que sirve como punto de partida para descubrir producciones de miedo y suspenso durante los últimos días de octubre.

Entre las películas que pueden despertar el interés de los aficionados al género se encuentran La masacre de Texas, Halloween, Scream, La huérfana, La calle del terror, Corre, Un lugar en silencio, La casa de cera, Una llamada perdida y Verónica.

Cada una ofrece una experiencia diferente: mientras algunas apuestan por asesinos y persecuciones, otras construyen su tensión a partir de fenómenos sobrenaturales, situaciones inquietantes o personajes que esconden secretos.

Catálogo de Netflix abierto desde el celular. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Explorar estas categorías también permite salir de las opciones habituales y encontrar producciones que quizá habían pasado desapercibidas.

Cabe recordar que la disponibilidad de las películas puede variar según el país y los cambios que Netflix realice en su catálogo. Por esta razón, conviene verificar cuáles de estos títulos están disponibles en Colombia antes de organizar la maratón.