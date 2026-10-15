Netflix paraliza con exitosa miniserie: es número uno en el top global y suma más de 17 millones de vistas

La serie Bajo la superficie se posicionó entre los contenidos más exitosos de Netflix y alcanzó el primer lugar del ranking mundial de producciones en inglés. La apuesta, que combina elementos de suspenso, terror y ciencia ficción, registró 17 millones de visualizaciones entre el 5 y el 11 de octubre de 2026, según el balance semanal divulgado por la plataforma.

Netflix arrasa con miniserie de siete capítulos: suma más de seis millones de vistas y ocupa el top uno global

El desempeño de la ficción también se reflejó en el tiempo de reproducción: durante ese periodo acumuló 69,3 millones de horas vistas. Además, su estreno se convirtió en el más exitoso registrado hasta ahora para una serie canadiense de Netflix. La producción llegó al catálogo el 8 de octubre y consiguió estas cifras en sus primeros cuatro días de disponibilidad.

La trama se desarrolla en Terranova, Canadá, donde Calvin Penney, personaje interpretado por Josh Hartnett, intenta seguir adelante después de la muerte de su padre. Sin embargo, la aparición de una enorme criatura marina altera la vida de los habitantes de la localidad y abre una serie de interrogantes que llevan al protagonista a enfrentarse con episodios dolorosos de su pasado.

De acuerdo con Diario AS, para comprender lo que sucede en el océano y evitar que su familia quede expuesta al peligro, Calvin une esfuerzos con una investigadora marina, interpretada por Mackenzie Davis. A medida que avanza la historia, los protagonistas deben lidiar con una amenaza desconocida, mientras salen a la luz tensiones y problemas que afectan a la comunidad.

La miniserie fue creada por Jesse McKeown y está compuesta por seis capítulos. Su elenco incluye también a Charlie Heaton, Ruby Stokes, Rohan Campbell y Natasha Henstridge.

Con una narración que combina fenómenos inexplicables, conflictos familiares y una amenaza surgida del mar, Bajo la superficie logró despertar el interés de espectadores de distintos países y consolidar su presencia entre los títulos más vistos del servicio de streaming.