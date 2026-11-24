En 2005, Sofia Coppola rodó su tercer largometraje, Marie Antoinette, protagonizado por Kirsten Dunst y Jason Schwartzman, en el Palacio de Versalles; para ello, obtuvo un permiso de rodaje sin precedentes, algo que nunca antes se había concedido a ninguna otra producción. Su madre, la aclamada documentalista Eleanor Coppola (1936-2024), la acompañó en el set y registró cerca de ochenta horas de material que documentan el proceso vivido por su hija durante la realización de la película.

En 2005, Sofia Coppola rodó 'Marie Antoinette', con Kirsten Dunst y Jason Schwartzman. Fue una experiencia transformadora desde la ambición, la escala y el agotamiento, que su madre Eleanor supo registrar. Foto: Sofia Coppola / cortesía MUBI

Este año, con motivo del vigésimo aniversario del estreno de Marie Antoinette y cumpliendo el deseo de su madre, Sofia Coppola revisó aquel material inédito. Ya disponible en MUBI, Making Marie Antoinette explora el esmero y la dedicación que dieron vida a la cinta, sigue el trabajo de la legendaria diseñadora de vestuario Milena Canonero y ofrece una perspectiva sobre lo que significaba ser una joven directora en aquella época. El resultado es una mirada fascinante al proceso creativo detrás de una película emblemática y, al mismo tiempo, un retrato familiar sorprendentemente íntimo.

En el documental, la voz de Eleanor Coppola es interpretada por la actriz Diane Lane, quien lee fragmentos de los diarios de Eleanor, en los que la cineasta relata su experiencia en el rodaje y reflexiona sobre su relación con su hija. Al respecto de esta película, que terminó en honor a su madre, tratando de honrar su mirada y su trabajo, esto le dijo la célebre directora a los medios del mundo en una ronda de la que Arcadia hizo parte.

Eleanor Coppola falleció el 12 de abril de 2024. Sus contribuciones al arte de su marido y de su hija, desde su mirada documentalista, son imposibles de medir. Foto: Sofia Coppola / cortesía MUBI

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Sofia Coppola podía lucir más vulnerable ante la mirada de su madre... Foto: Sofia Coppola / cortesía MUBI

MEDIOS: Al ver este documental sobre Marie Antoinette, se percibe cómo su madre la ve a usted, cómo usted observa a su versión más joven y también cómo usted la mira a ella; hay un hermoso juego de espejos. Me preguntaba: ¿dónde siente usted que sus sensibilidades como artistas, como personas e incluso como cineastas —especialmente cuando tuvo que realizar su propio documental el año pasado— se encuentran y en qué se diferencian?

SOFIA COPPOLA: Sí, creo que mi madre tenía una forma muy observacional de mirar; le gustaba enfocarse en los detalles y tenía una personalidad más reservada y tranquila. Creo que heredé muchas cualidades de ella. Ella siempre valoró mucho la belleza visual como algo importante, así que recibí todo eso de su parte. Siento que soy una combinación de ambos, que tomé cosas de mis dos padres. Pero al trabajar en este documental, intenté asegurarme de que estuviera hecho como a ella le hubiera gustado. Fue un reto porque no se trataba de que yo creara algo propio desde cero, sino de descifrar cómo ella hubiera estructurarlo y recordar, a partir de las conversaciones que tuvimos, lo que tenía ella en mente.

MEDIOS: A medida que avanzaba en la realización de este proyecto, ¿sintió que se trataba más sobre el rodaje de Marie Antoinette, sobre rendirle homenaje a su madre, o ambas cosas?

S.C.: Creo que fueron ambas cosas, pero mi prioridad era rendirle homenaje a mi madre, terminar su obra y crear algo a partir de este material. También sentí que era un verdadero regalo tener alrededor de 80 horas de metraje del rodaje de aquella época, poder revisitar ese momento y, con suerte, compartirlo con jóvenes cineastas interesados en cómo se hacen las películas. Es una perspectiva única al tratarse de mi madre. Sé que yo nunca me hubiera mostrado tan abierta y vulnerable ante un equipo convencional de detrás de cámaras. A mí me gusta ver a los cineastas que me interesan y conocer sus procesos, así que espero que eso se transmita. Tuve suerte al contar con todo este material e intenté armarlo de la mejor manera posible, de un modo que honre su trabajo.

MEDIOS: Hay un momento entrañable al inicio de la película donde, en su diario, ella escribe: “Lo último que quiero es resultar molesta, especialmente para Sofia”. Esto me hizo preguntarme: ¿cómo recuerda usted la presencia de su madre en el set? ¿Le resultó molesto en algún momento que estuviera allí con su cámara, o cómo fue esa experiencia para usted como directora?

S.C.: No, fue muy agradable tenerla allí. Era una producción tan grande y estresante que me alegró mucho que viniera, y a todos en el equipo les gustaba tener a una madre en el set. Ella era una persona muy centrada y serena, así que era reconfortante tenerla cerca. Es cierto que hay momentos que muestro en la película, como una parte en la que estoy en mi tráiler, cansada e irritable, y me molestaba tener que responder a sus preguntas. Pero era tan buena documentalista que siempre intentaba profundizar y obtener testimonios genuinos, incluso si resultaba implacable en ese sentido, lo cual la hacía excelente en su labor documental.

MEDIOS: ¿Hay algo que le diría usted hoy a la Sofia que rodó Marie Antoinette en 2006? ¿Qué le diría a su yo más joven?

S.C.: Es difícil verse a uno mismo en retrospectiva. Veo a mi yo más joven y, por supuesto, siento que he crecido como persona y como cineasta desde entonces, pero aprecio ver dónde me encontraba en ese momento. Lo que más me impactó al revisitarlo fue notar que en aquella época siempre tenía que luchar y presionar para imponer una perspectiva femenina, algo que entonces resultaba muy inusual, mientras que hoy en día ya no lo es tanto. Creo que eso es lo que más me llamó la atención.

Ya disponible en MUBI, Making Marie Antoinette explora el esmero y la dedicación que dieron vida a la cinta, sigue el trabajo de la legendaria diseñadora de vestuario Milena Canonero y ofrece una perspectiva sobre lo que significaba ser una joven directora en aquella época. Foto: Sofia Coppola / cortesía MUBI

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MEDIOS: Fue muy conmovedor ver a su madre —lamento mucho su pérdida— no solo como una madre orgullosa, sino también preocupada, ya que al principio comenta: “Sofia se ve tan pequeña y modesta”. Debe ser difícil encontrarse al frente de una producción de semejante envergadura y tener de pronto a su propia madre allí, tal vez incluso para juzgarla. ¿Cómo lo vivió usted?

S.C.: No sentí que fuera un juicio. Ahora puedo comprenderlo desde la perspectiva de una madre: una siempre se preocupa por sus hijos. Me pareció muy tierno poder encontrar las anotaciones de sus diarios, vincularlas con las grabaciones y comprender lo que ella pensaba, ensamblarlo todo. En aquel momento yo estaba tan absorbida por el rodaje de la película que no era consciente de todas esas cosas. Sin embargo, considero completamente natural que una madre siempre se preocupe por su hija y que fuera tan sincera al respecto.

ARCADIA: ¿Cuáles son las lecciones que aprendió de Eleanor, tanto en el plano personal como en el artístico? ¿De qué manera su forma de observar a las personas y al mundo influyó en las películas que usted realizó posteriormente, desde Marie Antoinette en adelante?

S.C.: Ella siempre me impulsó a ser fiel a mí misma, a mis intereses y a cultivar mi creatividad. Fue un apoyo fundamental en mi deseo de crear, y verla a ella emprender proyectos tan diversos me motivó a probar diferentes disciplinas. Siempre le otorgó un inmenso valor a la honestidad y a la autenticidad en el trabajo, así como a la importancia de la belleza visual. Siento que recibí muchísimo de ella. Me alegró profundamente poder pasar este tiempo en contacto con el material que ella filmó y deseaba estructurarlo y compartirlo finalmente.

Ella siempre me impulsó a ser fiel a mí misma, a mis intereses y a cultivar mi creatividad. Fue un apoyo fundamental en mi deseo de crear, y verla a ella emprender proyectos tan diversos me motivó a probar diferentes disciplinas. Siempre le otorgó un inmenso valor a la honestidad y a la autenticidad en el trabajo, así como a la importancia de la belleza visual. Siento que recibí muchísimo de ella. Me alegró profundamente poder pasar este tiempo en contacto con el material que ella filmó y deseaba estructurarlo, compartirlo finalmente.

MEDIOS: Hay una escena hermosa en el documental donde su madre la filma a usted mirando a su futuro esposo; luego lo enfoca a él y se aprecia lo conmovida que usted estaba. Después usted comenta algo como “Thomas es un chico tan agradable”. No sé si la experiencia del amor ya había florecido en usted en ese instante y si usted y su madre conversaban sobre el tema; las madres siempre lo intuyen y da la impresión de que ella lo sabía. ¿Cómo recuerda usted ese momento?

S.C.: Fue una sorpresa muy grata encontrar esa toma donde mi madre prácticamente estaba conociendo a mi futuro esposo, que en aquel entonces era mi novio, y tener ese momento registrado en película. Fue muy entrañable descubrirlo. En esa escena comento eso porque él y sus compañeros de banda se pusieron trajes de época para participar como músicos en la escena, y yo destacaba lo amable que fue al prestarse a ello por complacerme. Fue una sorpresa maravillosa revisitar esa época y observar a través de su lente lo que ella iba capturando.

MEDIOS: Al final de la cinta se recuerda que su madre debutó en el largometraje de ficción a los 80 años con Paris Can Wait. Sabemos que luchó durante mucho tiempo para realizar esa película. ¿Le habría gustado a usted que ella hubiera tenido más oportunidades de dirigir ficción en su juventud? Es evidente que realizó el extraordinario documental Hearts of Darkness, pero seguramente tenía otras ideas para largometrajes. ¿Lamenta que no contara con esa posibilidad?

S.C.: Cuando era más joven, ella no buscaba hacer películas de ficción narrativa. Mi madre siempre estuvo involucrada en múltiples proyectos creativos: pintaba, esculpía y escribía. La dirección de ficción fue algo a lo que llegó en una etapa más tardía de su vida, y estaba sumamente emocionada de haberlo conseguido; le encantaba haber alcanzado el récord como la cineasta debutante de mayor edad a los 80 años. Fue algo que la llenó de gratitud y satisfacción.

MEDIOS: Hacia el final del rodaje de Marie Antoinette, usted reflexiona sobre lo que aprendió durante el proceso. ¿Cómo respondería a esa pregunta hoy en día, en retrospectiva? En aquel momento usted afirmó que una de las lecciones fue no volver a hacer películas grandes; sin embargo, obras como The Beguiled o Priscilla no fueron necesariamente producciones pequeñas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Desde la perspectiva actual, ¿qué aprendió de aquella experiencia?

S.C.: Ninguna de mis películas posteriores tuvo la magnitud de Marie Antoinette, con semejante cantidad de extras y trajes de época. Cuando dije aquello, respondía al agotamiento extremo; pensaba: “No quiero volver a pasar por esto nunca más”, ni siquiera quería volver a rodar una película. Esa sensación te invade al concluir un rodaje tan extenuante. Uno aprende a nunca decir nunca, pero el documental muestra con fidelidad todo el ciclo: la emoción inicial y el desplome físico y anímico al final, que es exactamente lo que se siente al hacer cine. Respondiendo a qué aprendí: aprendí a liderar a un grupo humano tan masivo para materializar una visión propia. Fue un aprendizaje enorme gestionar un set tan complejo, y también aprendí que las obras necesitan tiempo para encontrar a su público. A veces conectas de inmediato con los espectadores y otras veces requiere más tiempo.

MEDIOS: ¿Cómo fue para usted reencontrarse con su madre a través de este documental y constatar lo fuerte y feliz que se la veía al observarla a usted hacer lo que ama?

S.C.: Fue un verdadero obsequio. Ella había registrado todo ese material que teníamos prácticamente olvidado, hasta que lo rescató y propuso que lo revisáramos. Me permitió valorar enormemente a todo el equipo que construyó la película conmigo. Y tras su fallecimiento, tener la oportunidad de pasar este tiempo con ella, viendo toda esa vivencia a través de su mirada y desde su perspectiva como madre observando a su hija, resultó una experiencia profundamente significativa en lo personal. Espero que quienes aprecian la película disfruten sintiendo cómo era estar en el set en aquel momento.

MEDIOS: En el filme, su madre manifiesta: “Mi trabajo consiste en observar la labor de mi talentosa familia; he aprendido que no estoy haciendo mis propias cosas”. Aunque esa realidad cambió con el tiempo, también refleja lo que significaba ser una mujer creadora en un entorno predominantemente masculino. Al haber cambiado los tiempos, ¿siente usted que siguió los pasos de su madre, en el sentido de desempeñar la profesión que a ella le habría gustado ejercer durante mucho tiempo?

S.C.: Creo que ella sentía que su generación no tuvo las mismas oportunidades que la mía. Por eso, se alegraba sinceramente de que yo pudiera forjar una carrera, tener una familia y desarrollarme profesionalmente; ella lidió con esa dificultad, pero fue asimilándola y haciendo las paces con ello. Gran parte de este relato aborda su reconciliación con su propia creatividad, y considero que ella misma responde a eso a lo largo del documental: asume su rol como cineasta documentalista y encuentra el equilibrio para trazar su propio sendero artístico, algo por lo que pasa cualquier persona creativa.

MEDIOS: ¿Existe alguna pregunta que no le hayan formulado sobre la creación de Marie Antoinette y que a usted le gustaría que le hicieran?

S.C.: No se me ocurre ninguna en este momento; no estoy en disposición de formular preguntas, sino de responderlas. Así que con gusto responderé cualquier inquietud que a usted le despierte curiosidad.

'Marie Antoinette' ha ido encontrando a su audiencia con el paso del tiempo. Lo mismo pasa ahora mismo con 'Making Marie Antoinette'. Foto: Sofia Coppola / cortesía MUBI

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"Tuve la fortuna de crecer viendo infinidad de cine porque mi padre nos mostraba películas de todas partes del mundo. Todo ese bagaje, sumado a mis estudios de fotografía y a las lecturas, termina influyendo en la forma en que una percibe el mundo", dice Sofia Coppola. Foto: Sofia Coppola / cortesía MUBI

MEDIOS: En el filme hay un instante muy temprano donde usted afirma que cree que siempre hará películas sobre princesas, en cierto sentido. Luego, tanto en narrativa como en forma, durante el rodaje de la secuencia de ‘Hong Kong Garden’, usted reflexiona sobre su estilo y sobre cómo una producción de esa escala puede volverse rígida, mientras usted buscaba algo más desenfadado. En su tercer largometraje usted ya exhibía una voz artística sumamente definida. ¿Podría guiarnos a través de los hitos o momentos que moldearon y definieron esa visión? ¿De dónde proviene esa mirada tan propia?

S.C.: No lo sé con certeza. Tuve la fortuna de crecer viendo infinidad de cine porque mi padre nos mostraba películas de todas partes del mundo. Todo ese bagaje, sumado a mis estudios de fotografía y a las lecturas, termina influyendo en la forma en que una percibe el mundo. Siempre me interesó crear a mi manera, expresar las cosas desde mi punto de vista y explorar una mirada femenina, algo que cuando era joven no encontraba con facilidad de un modo con el que pudiera identificarme. Simplemente he procurado abordar historias con las que conecte íntimamente y confío en que los demás también lo hagan, enfocándome en el costado humano y en la dimensión emocional de los personajes.

ARCADIA: El documental no se adentra en lo ocurrido posteriormente en el Festival de Cannes. Sus películas solían recibir una acogida muy favorable, pero ‘Marie Antoinette’ tuvo una recepción bastante accidentada en Cannes. Hoy en día es una obra sumamente querida por el público. ¿Cómo recuerda usted aquel episodio?

S.C.: Aquello se exageró desmedidamente. Quienes estuvieron presentes saben que tuvimos una proyección fantástica, pero un reducido grupo de periodistas británicos abucheó y acto seguido se presentó en la rueda de prensa preguntando: “¿Qué se siente ser abucheada?”, como una provocación premeditada-. Pero la vivencia general para nosotros fue excelente. Por supuesto, fue una obra controvertida y no fue del agrado de todos. A nadie le agrada ser criticado, pero entiendo que las obras suscitan reacciones encontradas y eso forma parte de la creación artística. Me complace enormemente que años después la película haya encontrado una nueva vida, ya que en su estreno inicial no terminó de encontrar plenamente con su audiencia. Es muy grato saber que una nueva generación podrá apreciarla en la pantalla grande.

MEDIOS: Hay motivos sobrados para que su madre decidiera documentar Marie Antoinette, pero quisiéramos saber si ella estuvo presente con su cámara en otros de sus rodajes y si la acompañó en algún otro largometraje.

S.C.: Sí, era una suerte de tradición familiar. Al ser una gran documentalista, solía filmar tanto en los sets de mi padre como en los míos. Estuvo presente en The Virgin Suicides, donde grabó material que puede verse en los extras del DVD. También recuerdo que filmó algunas tomas en Japón cuando nos visitó durante el rodaje de Lost in Translation; desconozco el paradero de ese metraje, pero probablemente sea el único registro detrás de cámaras que existe de esa filmación. A ella le encantaba visitar los rodajes y tenía un gran talento para el registro documental cámara en mano; lo hacía como una forma de apoyarnos.

MEDIOS: Al revisitar la película prácticamente veinte años después, ¿ha cambiado su perspectiva sobre lo femenino?

S.C.: No creo que haya cambiado. Siempre me ha interesado la perspectiva femenina porque es la más afín a mi experiencia de vida. Continúo interesada en esos personajes y en su universo emocional; me siento más conectada con las protagonistas femeninas y con esa óptica. Cuando comencé en el cine, había pocas películas con las que pudiera identificarme en ese sentido, así que plasmarlo y explorarlo fue una motivación central para mí.

Gran documentalista, "Eleanor solía filmar tanto en los sets de mi padre como en los míos. Estuvo presente en The Virgin Suicides, donde grabó material que puede verse en los extras del DVD. También recuerdo que filmó algunas tomas en Japón cuando nos visitó durante el rodaje de Lost in Translation", comparte Sofia. Foto: Sofia Coppola / cortesía MUBI

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Sofia Coppola nunca tuvo la necesidad de convertirse en un tirano en el set, como tantos colegas varones. Foto: Sofia Coppola / cortesía MUBI

MEDIOS: En la película usted señala: “Mi personalidad en el set no cambia; no me convierto en un dictador”. Esto contrasta con lo que su padre afirmaba en Hearts of Darkness, donde decía que le encantaba actuar como un dictador en una película. ¿Siente usted que dirige de manera distinta a los directores varones o a los realizadores de generaciones anteriores? ¿En qué radica la diferencia de su estilo?

S.C.: Existe el cliché típico de los dibujos animados que retrata al director de cine con un megáfono, ruidoso, imponente y autoritario. Ese es el estereotipo, pero yo no me transformo en esa figura al dirigir. Como se aprecia en la película, es posible transmitir las ideas y lograr los objetivos de muchas maneras diferentes sin necesidad de adoptar ese personaje.

ARCADIA: A menudo los cineastas experimentan un conflicto entre su labor artística y la entrega a su familia. ¿Siente usted ese conflicto en su trabajo? ¿Ha cambiado su relación con esa tensión ahora que Eleanor ha fallecido?

S.C.: No creo que mi visión haya variado. Ella me educó bajo la premisa de que es posible compaginar ambas facetas, que se puede lograr todo. Muchas mujeres que son madres y creadoras —no únicamente directoras, sino artistas en general— atraviesan esa disyuntiva, porque el trabajo creativo exige aislarse en un túnel . Sin embargo, una va encontrando la manera. Mi madre siempre me alentó y me considero afortunada porque, tras concluir una película, cuento con largos periodos de descanso intermedios. Eso me permite entrar en ese túnel por un lapso breve. Mis hijos comprenden que es por un tiempo acotado: el rodaje de Marie Antoinette fue excepcionalmente extenso, pero habitualmente mis rodajes duran unos 30 días. Puedo sumergirme en esa burbuja durante un mes, pero el resto del año mi prioridad absoluta son ellos.