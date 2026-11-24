Beth de Araújo presenció una agresión sexual cuando era niña, pero su padre lejos de conversar con ella, archivó el asunto. Una tarde, ya adulta, la ahora guionista y directora estadounidense y brasileña decidió preguntarle por qué. De esa conversación nació Josephine, una cinta que aborda la violación desde la perspectiva de una niña de ocho años, y que confronta cómo la sociedad y el sistema tratan la violencia.

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“La forma en que experimentamos el mundo de niños es muy diferente. De entrada, es incluso literal porque son más bajitos que nosotros, el mundo está más arriba de ellos”, dijo de Araújo en entrevista con AFP.

Es algo que la cinta considera con ángulos que sumergen al espectador en la visión de su protagonista Josephine, interpretada por la debutante Mason Reeves.

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La película arranca en una mañana temprano, cuando Josephine y su padre Damien (Channing Tatum) salen a practicar fútbol. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la niña se pierde momentáneamente entre los árboles y se encuentra con un hombre violando a una mujer.

Con una mezcla de thriller y drama, la cinta muestra cómo el padre y la madre (Gemma Chan) chocan en su intento por ayudar a su hija profundamente impactada por la violencia que presenció.

Para de Araújo, Josephine también trata sobre cómo ambos padres lidiaron con la violencia masculina y cómo buscan, desde sus experiencias, proteger a la niña.

De Araújo dijo haber estudiado al maestro del terror Alfred Hitchcock, “y parte de su mantra es ‘los agarras por la garganta y no los sueltas’, y realmente creo que me lo tomé muy en serio cuando pienso en contar historias”. Foto: cortesía Cineplex / A.P.I.

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Pero las herramientas con las que superaron sus propios episodios de violencia en el pasado son muy diferentes, por lo que no consiguen ponerse de acuerdo en cómo guiar a Josephine, atrapada en una espiral.

“Cuando leí el guion por primera vez, sentí que había tanta verdad en cada página, y me preguntaba lo mismo: ‘¿Qué haría yo en esta situación?’”, dijo a AFP Chan, quien también produjo la película. “Y aún no sé la respuesta. Me pareció realmente cautivador”.

“Una película de terror”

Chan dijo empatizar a ratos con su personaje y a ratos con el de Tatum. Pero en algunas ocasiones estaba en desacuerdo con los dos, queriendo sacudirlos y preguntarles qué están haciendo.

Tatum aclaró que nunca atravesó una situación idéntica, pero el guion lo sacudió desde el punto de vista de hijo y de padre. “A medida que lo leía, leía las palabras que mi padre me decía y que yo le decía a mi hija”, dijo a AFP. “Como padre, le rezas a Dios que nunca tengas que enfrentar algo tan horrible como esto”, acotó. “Es hasta cierto punto, una película de terror”.

De Araújo dijo haber estudiado al maestro del terror Alfred Hitchcock, “y parte de su mantra es ‘los agarras por la garganta y no los sueltas’, y realmente creo que me lo tomé muy en serio cuando pienso en contar historias”.

A la realizadora le tomó doce años llegar al lanzamiento de la cinta independiente que llega a los cines en los próximos días.

Chan dijo empatizar a ratos con su personaje y a ratos con el de Tatum. Pero en algunas ocasiones estaba en desacuerdo con los dos, queriendo sacudirlos y preguntarles qué están haciendo. Foto: cortesía Cineplex / A.P.I.

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Sorteó desafíos financieros, observó un caso legal de comienzo a fin que le agrega más intensidad a la trama, y conquistó a dos estrellas de Hollywood para asumir los roles protagónicos, algo que ella dijo fue crucial para sacar adelante el proyecto.

En el camino también descubrió a Mason Reeves, a quien conoció en un mercado de San Francisco mientras estaba de compras. Reeves, ahora de diez años, memorizó sus líneas con ayuda de su madre, y estuvo ausente de buena parte del rodaje, dado el tema en cuestión.

“Lo más desafiante fue cuando tuve que llorar”, dijo a AFP. “Y fue difícil porque usualmente yo no tengo razones por las que llorar”.

*Información de Paula Ramon / AFP.