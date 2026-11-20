Entre los estrenos cinematográficos que llegarán a las salas del país durante noviembre de 2026, se destaca una producción colombiana que rápidamente comenzó a llamar la atención del público por su apuesta narrativa y su propuesta cargada de drama y suspenso psicológico.

Se trata de una nueva película que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos, con una historia de una pareja que una noche decide separarse, pero salir de casa no puede ser una opción, pues su crisis matrimonial coincide con una amenaza exterior.

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La cinta se titula El Bulo y tiene previsto su estreno en los cines de Colombia el próximo 26 de noviembre de 2026, presentando a Nicole Santamaría y Felipe Botero como los protagonistas.

Elenco y más detalles de la producción

Con una trama enfocada en el suspenso psicológico, esta película se perfila como una de las novedades del cine colombiano para este mes, especialmente para quienes disfrutan de las historias que juegan con la percepción, la incertidumbre y los giros inesperados.

Además de las actuaciones de Nicole Santamaría y Felipe Botero, el largometraje también cuenta con la participación de Mariana Tallafero, Carlos Vergara, Inés Prieto y Enrique Poveda.

Bajo la dirección de Juan Felipe Cano Ibáñez, quien también ha estado detrás de producciones como La semilla del silencio (2015) y series como Historia de un crimen: Colmenares, Los Billis, Medusa y Dear Killer Nannies, El Bulo pone a prueba a una pareja en uno de los momentos menos oportunos de su relación, pues la misma noche en que decide divorciarse, unas marchas ciudadanas se salen de control y desatan el caos en las calles.

A raíz de esta situación, los protagonistas se ven obligados a permanecer juntos en la misma vivienda con el objetivo de sobrevivir a la crisis que se vive en el exterior. Sin embargo, el aislamiento empieza a intensificar los conflictos entre ambos, haciendo que afloren los temores, las desconfianzas y los sentimientos de culpa vinculados a un pasado que habían intentado mantener en secreto.

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Con esta premisa, los creadores de la producción extendieron una particular invitación a los espectadores: salir de la sala si después de los primeros 20 minutos la película no logra atraparlos.

“No le pedimos a la gente que vaya a apoyar el cine nacional por hacer un favor; ofrecemos un contenido de gran valor de producción, entretenido y con calidad internacional”, afirmó Carlos Gabriel Vergara, productor y guionista de este nuevo proyecto cinematográfico que ha despertado curiosidad entre el pú