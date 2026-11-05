La película biográfica de Snoop Dogg ya tiene fecha de estreno y elenco confirmado: esto se sabe

La película biográfica de Snoop Dogg, una de las figuras más representativas del hip-hop, titulada Snoop, promete reunir a grandes estrellas de la industria cinematográfica que sorprenderán en la pantalla grande.

Cada uno de los actores que formará parte del elenco interpretará a algunas de las personalidades más importantes de la historia del rap. La producción estará a cargo de Universal Pictures y espera destacar los momentos más relevantes de la trayectoria del artista estadounidense.

¿Qué ver en cine en noviembre? Estos son los cinco estrenos más esperados en Colombia

De acuerdo con el estudio cinematográfico, el largometraje llegará a las salas de cine el 6 de agosto de 2027. La dirección estará a cargo de Craig Brewer, cineasta conocido por la nueva versión de Footloose y Un príncipe en Nueva York 2.

Por otro lado, se ha confirmado que el guion original fue escrito por Joe Robert Cole, mientras que Brewer asumió una nueva versión del libreto.

Detalles sobre el elenco

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado es la elección de Jonathan Daviss, conocido por su participación en la serie Outer Banks, quien tendrá la responsabilidad de interpretar a Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Broadus Jr.

El elenco también contará con la participación de Myles Bullock como Dr. Dre, Camron Jones como Tupac Shakur, Algee Smith como Warren G y Tre Hale como Suge Knight. Además, Lauren London interpretará a Beverly Tate, madre del rapero, mientras que Laya DeLeon Hayes dará vida a Shante Broadus, esposa del artista.

A esta lista de actores se sumó recientemente Cynthia Erivo, actriz reconocida por su participación en Wicked, quien interpretará a Afeni Shakur, madre de Tupac. Su incorporación representa una de las novedades más inesperadas del proyecto.

Adicionalmente, se encuentra Olly Sholotan como Kurupt, Corey Champagne como Nate Dogg y Jonica Booth como The Lady of Rage, entre otras figuras que han generado gran expectativa entre la audiencia.

En cuanto a la producción, Universal Pictures reveló que Snoop Dogg estará involucrado directamente junto a Brian Grazer, Allan Mandelbaum y Sara Ramaker, presidenta de Death Row Pictures.

Bill Hader da su voz a ‘El Gato con Sombrero’ y charló con Arcadia: “No es condescendiente con los niños”

En el desarrollo de la cinta se espera incluir varias de las canciones más emblemáticas del amplio catálogo musical del rapero. Sin embargo, todavía no se han revelado todos los detalles de la trama.

Por ahora, los fanáticos del artistas esperan que la cinta explore los comienzos de su carrera, su ascenso en la industria musical y su consolidación como una figura influyente de la historia del hip-hop.