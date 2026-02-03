Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar; falleció su nieta tras una dura batalla por su vida: “Perdí al amor de mi vida”

El mundo del entretenimiento se estremece con una noticia que toca las fibras más sensibles del legendario rapero Snoop Dogg. Tras meses de una lucha incansable en cuidados intensivos, se ha confirmado el fallecimiento de su nieta de tan solo 10 meses de edad, una pérdida que ha dejado a la familia Broadus sumida en un profundo dolor.

Un adiós que rompe el corazón

La encargada de confirmar la trágica noticia fue Cori Broadus, la hija menor del artista, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje que ha conmovido a millones de seguidores: “Lunes. He perdido al amor de mi vida, Cody”. Con estas breves pero devastadoras palabras, la joven madre despedía a su pequeña, quien apenas comenzaba su vida fuera de los centros hospitalarios.

La bebé perdió la vida en el domicilio familiar. El hecho resulta especialmente doloroso dado que la pequeña había recibido el alta hace apenas 20 días, después de haber pasado la mayor parte de su corta existencia bajo estricta vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

El drama médico: Síndrome HELLP y un parto prematuro

La historia de la pequeña Codi estuvo marcada por la adversidad desde el inicio. Cori Broadus enfrentó complicaciones críticas durante su embarazo que derivaron en un diagnóstico de síndrome HELLP (una variante de la preeclampsia que implica hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y bajo recuento de plaquetas).

Esta condición médica obligó a los doctores a realizar una cesárea de urgencia cuando la bebé tenía tan solo 25 semanas de gestación. Nacida tres meses antes de lo previsto, la nieta del rapero fue calificada por su propia madre como una “guerrera”. En publicaciones de febrero de 2025, Cori se sinceraba sobre la culpa y el dolor del proceso:

“La princesa llegó a los seis meses. He llorado y llorado, culpándome por no haber podido darle todo lo que necesitaba. Pero pase lo que pase, Dios siempre me muestra que soy Su hija”.

Snoop Dogg: Entre la gloria de los Globos de Oro y el dolor privado

Esta noticia arroja una nueva luz sobre las recientes apariciones públicas de Snoop Dogg. El pasado mes de enero, el rapero subió al estrado de los Globos de Oro, una presentación que ahora los analistas de farándula interpretan bajo el lente de la angustia familiar que vivía en silencio. Mientras el mundo celebraba su vigencia cultural, su familia libraba una batalla maratoniana en los pasillos de un hospital.

Snoop Dogg, de 54 años, siempre ha mostrado una faceta muy cercana a sus hijos y nietos, alejándose de la imagen de “chico rudo” de los años 90 para convertirse en un pilar familiar. Hasta el momento, el artista no ha emitido un comunicado extenso, guardando un respetuoso silencio ante la tragedia que enluta su hogar.

¿Qué causó el fallecimiento?

Aunque no se ha revelado una causa de muerte específica en las últimas horas, los antecedentes de su nacimiento prematuro y las complicaciones derivadas del síndrome HELLP sugieren un cuadro de salud extremadamente frágil. La comunidad artística internacional ha volcado sus mensajes de apoyo hacia la familia, esperando que la fuerza que siempre ha caracterizado al clan Broadus les ayude a superar este difícil momento.