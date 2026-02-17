Snoop Dogg compartió en redes video de incautación de droga en Colombia; las imágenes se viralizaron

El reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg fue tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que se observa cómo los grupos delincuenciales colombianos camuflan cargamentos de droga.

En el clip, que supera los nueve millones de vistas en Instagram, se aprecia a dos policías que, tras hacer una requisa a un camión, descubren decenas de paquetes con los estupefacientes.

Según se conoció, las imágenes son de un operativo realizado por la Policía Nacional en la vía que conduce del municipio Villa Rica, Cauca, al municipio de Palmira, Valle del Cauca, en octubre de 2025.

Publicación de Snoop Dogg Foto: Snoop Dogg Instagram

El cargamento de 548 kilos de cocaína fue hallado a la altura del corregimiento de El Bolo, Palmira, y, según indicó la Policía, su destino final era el municipio de Buenaventura. El cargamento tenía un costo de 15.000 millones de pesos.

Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar

El mundo del entretenimiento se estremece con una noticia que toca las fibras más sensibles del legendario rapero Snoop Dogg. Tras meses de una lucha incansable en cuidados intensivos, se confirmó recientemente el fallecimiento de su nieta de tan solo 10 meses de edad.

Snoop Dogg. Foto: Getty Images for BET

La encargada de confirmar la trágica noticia fue Cori Broadus, la hija menor del artista, quien a través de redes sociales compartió un mensaje que conmovió a millones de seguidores: “Lunes. He perdido al amor de mi vida, Cody”. Con estas breves pero devastadoras palabras, la joven madre despedía a su pequeña, quien apenas comenzaba su vida fuera de los centros hospitalarios.

La bebé perdió la vida en el domicilio familiar. El hecho resulta especialmente doloroso dado que la pequeña había recibido el alta hace apenas 20 días, después de haber pasado la mayor parte de su corta existencia bajo estricta vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

La historia de la pequeña Codi estuvo marcada por la adversidad desde el inicio. Cori Broadus enfrentó complicaciones críticas durante su embarazo que derivaron en un diagnóstico de síndrome HELLP (una variante de la preeclampsia que implica hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y bajo recuento de plaquetas).

Esta condición médica obligó a los doctores a realizar una cesárea de urgencia cuando la bebé tenía tan solo 25 semanas de gestación. Nacida tres meses antes de lo previsto, la nieta del rapero fue calificada por su propia madre como una “guerrera”. En publicaciones de febrero de 2025, Cori se sinceraba sobre la culpa y el dolor del proceso:

“La princesa llegó a los seis meses. He llorado y llorado, culpándome por no haber podido darle todo lo que necesitaba. Pero pase lo que pase, Dios siempre me muestra que soy Su hija”.

Esta noticia arroja una nueva luz sobre las recientes apariciones públicas de Snoop Dogg. El pasado mes de enero, el rapero subió al escenario de los Globos de Oro, una presentación que ahora los analistas de farándula interpretan bajo el lente de la angustia familiar que vivía en silencio. Mientras el mundo celebraba su vigencia cultural, su familia libraba una batalla maratoniana en los pasillos de un hospital.

Snoop Dogg, de 54 años, siempre ha mostrado una faceta muy cercana a sus hijos y nietos, alejándose de la imagen de “chico rudo” de los años 90 para convertirse en un pilar familiar.