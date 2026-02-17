Gente

Cantante de Grupo Firme vivió susto en avión, horas antes de la tragedia de Yeison Jiménez: “Por agarrar un pinche avión más barato”

Eduiz Caz se sinceró sobre este incómodo momento que vivió.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

17 de febrero de 2026, 1:43 p. m.
Vocalista de Grupo Firme confesó que vivió susto en avión, antes del trágico accidente de Yeison Jiménez
Vocalista de Grupo Firme confesó que vivió susto en avión, antes del trágico accidente de Yeison Jiménez Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @eduincaz - @yeison_jimenez

Se ha hablado mucho últimamente sobre percances y accidentes de avión, especialmente después de que, en uno de estos siniestros, perdiera la vida el famoso cantante de música popular colombiano Yeison Jiménez.

‘Con el corazón’: este es el video oficial de la última canción de Yeison Jiménez con Maluma

Recientemente, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, habló en Pepe’s Office y, en este espacio, se refirió al susto que vivió en avión apenas unas horas antes de conocerse la noticia del trágico accidente en el que falleció el intérprete de Aventurero.

Según relató Eduin, esto ocurrió porque decidió viajar en un avión un poco “más viejito”, ya que el suyo estaba alquilado.

Yo me venía bajando de un percance que tuve… porque mi avión estaba rentado y tomé uno por fuera, que estaba más viejito. Entonces ya sé con quién tengo que volar y con quién no, y dije: ‘ah, ¿qué puede pasar?’”, dijo inicialmente.

Pese a que confirmó que no fue nada de gran magnitud, sí le provocó un gran susto.“Tuve un susto como tres horas antes de lo de Yeison; no fue nada grave, la verdad. Era el viento que nos movió y que la calefacción se había quedado pegada”, añadió.

Yeison Jiménez, cantante colombiano.
Yeison Jiménez, cantante colombiano. Foto: Instagram @yeison_jimenez

En su relato, el vocalista de Grupo Firme mencionó que, ya en vuelo, todos los que iban a bordo comenzaron a notar humo dentro de la cabina, lo que le hizo pensar que el avión tenía problemas graves y que se iba a caer.

En cuanto despegamos, no duramos ni tres minutos, cuatro, cuando ya estábamos de regreso. El susto fue complicado. Al final nos explicaron lo que había pasado, pero ya estando arriba, eso llenó de humo la cabina… dices: ‘esta vaina se cayó’”, contó.

YouTube video zRD7MoXZwWo thumbnail

En su momento, lo primero que pasó por la cabeza de Edwin fue: “Yo decía: ‘Por piojoso (tacaño), por agarrar un pinche avión más barato’”, señaló.

Después, aseguró: “Aterrizamos, no era nada grave, era el viento que nos movió y que la calefacción se había quedado pegada [...] Y como a las dos o tres horas fallece Yeison”.

Destapan video de Yeison Jiménez en donde afirma haber sido ‘tocado por Dios’

Por último, Eduin confesó que, debido al miedo que sintió y al fallecimiento de un artista en un accidente aéreo pocas horas después de su susto, decidió optar por viajar en vuelos comerciales.

Todos esos días estuve en shock, y ahora he estado viajando en aviones comerciales. Creo que voy a seguir así, porque traigo un poquito de miedo”, concluyó.

