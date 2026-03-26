Horóscopo y predicciones de hoy, jueves 26 de marzo, según Nana Calistar

Para muchas personas, leer el horóscopo ya es parte de la rutina. Algunos no dan el primer paso del día sin revisar qué dicen los astros, mientras que otros lo hacen con más calma.

Este es el horóscopo de hoy, miércoles 25 de marzo, según Nana Calistar

En medio de este auge de la astrología, hay una figura en México que ha logrado llamar la atención por su estilo poco convencional: Nana Calistar.

Lejos del tono dulce o tradicional, su forma de expresarse es directa, sin rodeos y bastante frontal, algo que le ha valido construir una comunidad fiel que no se pierde ninguna de sus predicciones.

Este jueves 26 de marzo de 2026 volvió a compartir en redes sociales un nuevo mensaje dirigido a todos los signos del zodiaco.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Horóscopo de hoy jueves 26 de marzo de 2026

Aries

“Aries, este 26 de marzo del 026 te pone en una posición donde tendrás que abrir bien los ojos porque no todo el que se dice cercano viene con buenas intenciones y aunque te cueste aceptarlo hay alguien dentro de tu círculo familiar que no está siendo del todo leal contigo ya sea por comentarios o acciones que no te favorecen así que deja de confiar a ciegas y empieza a observar más de lo que hablas porque ahí vas a encontrar la verdad”.

Tauro

“Tauro, este 26 de marzo del 2026 te pone a pensar más de la cuenta, pero no por malo, sino porque ya es momento de acomodar varias cosas en tu vida que vienes arrastrando desde hace tiempo y que no has querido enfrentar como se debe. Traes pensamientos del pasado que regresan sin avisar, personas que marcaron algo en ti y que todavía mueven ciertas fibras, pero entiende algo de una vez: lo que no se quedó en tu presente ni legó a tu futuro es porque no era para ti, así de simple, aunque te cueste aceptarlo”.

Géminis

“Géminis, este 26 de marzo del 2026 te llega con una lección bien clara y es que ya no puedes seguir atorado en lo que ya fue porque mientras sigas dándole vueltas a personas que se fueron o situaciones que no salieron como querías estás perdiendo tiempo valioso que podrías estar usando para construir algo mejor para ti, la vida no se detiene por nadie y tú tampoco deberías hacerlo, así que deja de mirar hacia atrás y empieza a enfocarte en lo que sí tienes y en lo que sí puedes lograr”.

Cáncer

“Cáncer, este 26 de marzo de 2026 te cae como cachetada con guante blanco porque ya es momento de aceptar que muchas de las cosas que hoy eres, vienen de todo lo que has vivido y aunque te duela, no puedes seguir culpando al pasado por decisiones que hoy te toca corregir, has cambiado sí, pero también te ha endurecido más de la cuenta y eso a veces te hace reaccionar desde la defensa y no desde la razón”.

Leo

“Leo, este 26 de marzo de 2026 te agarra en un punto donde ya no puedes seguir haciéndote el distraído ni posponiendo lo que sabes que te toca hacer porque las oportunidades no van a estar esperándote toda la vida y si las dejas ir luego no andes llorando por lo que no aprovechaste. Viene movimiento en tu camino ya sea por viaje, trabajo o incluso por esas ganas de salirte de la rutina que ya te tienen medio fastidiado y no es casualidad, es la vida empujándote a que te muevas y dejes de pensar tanto en lo que no se dio”.

Virgo

“Virgo, este 26 de marzo del 2026 te viene con una sacudida de realidad que te va a hacer abrir los ojos de una vez por todas porque ya estuvo suave de que sigas cargando cosas que no son tuyas y te afectan más de lo que deberías aceptar. Hoy te toca soltar culpas que ni siquiera te corresponden y dejar de darle vueltas al pasado como si ahí estuviera la solución porque no la hay y lo único que haces es desgastarte emocionalmente y frenarte en decisiones que podrían cambiar tu rumbo para bien, aunque te de miedo aceptarlo”.

Libra

“Libra, este 26 de marzo de 2026 te trae chismes alrededor y aunque te hagas el que no escucha bien, sabes quién anda hablando de más sobre tu vida y tu pasado, pero no te enganches porque la gente habla desde lo que es y no desde lo que tú eres, así que deja que ladren mientras tú sigues avanzando porque lo que importa es lo que construyes, no lo que inventan. En el amor vienen momentos de claridad que no podrás ignorar. Si tienes pareja, ya es momento de sentarse y hablar de lo que quieren a futuro porque podrías llevarte la sorpresa de que no están en la misma sintonía y eso te va a incomodar más de lo que imaginas, pero es mejor saberlo ahora, que seguir perdiendo el tiempo en algo que no va hacia donde tú quieres”.

Escorpio

“Escorpio, este 26 de marzo del 2026 te pone en modo alerta porque ya te estás metiendo en asuntos que no te corresponden ni te dejan nada bueno, y mientras andas queriendo arreglarle la vida a medio mundo traes tus propios pendientes hechos bolas, así que mejor enfócate en lo tuyo, porque ahí es donde realmente necesitas meterle cabeza y corazón. No te hagas el salvador cuando tú también necesitas orden en tu vida”.

Sagitario

“Sagitario, este 26 de marzo del 2026 te pone frente al espejo de tus decisiones y ya no hay manera de seguir haciéndote el fuerte cuando por dentro sabes que has estado aguantando cosas que no te mereces ni te corresponden, porque te has acostumbrado a dar de más esperando que te den lo mismo y la realidad es que no todos tienen tu corazón, ni tu forma de sentir, así que ya es momento de dejar de mendigar atención cariño o interés de quien no mueve un dedo por ti”.

Capricornio

“Capricornio, este 26 de marzo del 2026 te pone frente a decisiones importantes en lo sentimental y ya no puedes seguir haciéndote el fuerte o la fuerte si por dentro traes un enredo emocional que ni tú entiendes. Es momento de aceptar que no todo se trata de aguantar ni de sostener relaciones solo por costumbre, porque a veces es mejor soltar que seguir atado a algo que ya no te deja crecer”.

Acuario

“Acuario, este 26 de marzo del 2026 te cae como balde de agua fría pero también como sacudida necesaria, porque ya es momento de aterrizar varias ideas que traes volando desde hace tiempo y que no has concretado por andar en las nubes soñando mucho y haciendo poco. Tienes talento y visión, pero si no lo llevas a la acción se queda en pura intención y así no vas a avanzar como quieres”.

Piscis

“Piscis, este 26 de marzo del 2026 te agarra en un momento donde necesitas ponerte firme contigo mismo porque traes el corazón muy noble, pero también muy manipulable y eso te ha metido en situaciones donde terminas dando más de la cuenta a personas que ni siquiera están a tu nivel emocional ni valoran lo que haces por ellas. Ya es momento de dejar de querer encajar en lugares donde no perteneces, porque cuando tienes que cambiar tu esencia para agradar, ahí no es y tú lo sabes, aunque te cueste aceptarlo”.