Así podrá ver al rapero Snoop Dogg en la NBA desde el 5 de enero: esta es la nueva faceta del cantante

Snoop Dogg no se niega a nada, el rapero es empresario, estrella de televisión y embajador de marcas. Poco se habla de la faceta como comentarista del ícono estadounidense. El rapero fue parte de la transmisión de los Juegos Olímpicos por parte de la cadena televisiva NBC en “París 2024″.

NBC transmite la NFL en Estados Unidos y también tuvo las justas olímpicas en 2024 y fue ese, el momento en que se pudo presenciar a Snoop Dogg en su rol como comentarista deportivo, faceta que se tendrá también en la NBA en 2026.

El rapero estadounidense Snoop Dogg llevará la antorcha olímpica en la última jornada del relevo

Peacock es una plataforma de streaming estadounidense y transmite la NBA desde la temporada que inicia en 2025. Las finales del importante torneo se juegan en 2026 y es para enero de este año que la aplicación le da la bienvenida a su equipo a Snoop Dogg como comentarista en los partidos oficiales. Participará solamente en la segunda mitad del partido.

La plataforma de streaming, propiedad de NBC, que, a su vez, pertenecen a uno de los mayores conglomerados de medios estadounidenses, grupo Comcast y apenas consolida su presencia en las transmisiones de la NBA para la temporada 25-26 y ayudaron para que más de 87 millones de aficionados se conectaran a la liga de baloncesto. Esta cantidad de televidentes incluye la audiencia de Peacock, NBC, ESPN, Prime Video y NBA TV.

Reacciones de Snoop Dogg y la cadena televisiva

En el anuncio de la noticia por parte de NBC, destacó la declaración del rapero: “Esto es un sueño hecho realidad para mí. Estoy muy ilusionado por unirme a Reggie Miller y Terry Gannon en el Clippers–Warriors del 5 de enero. Tengo muchas ganas de aportar una vibra fresca al análisis mientras celebramos el talento y la estrategia que estos equipos muestran cada noche”.

NBA y la Fiba se unen para crear una nueva liga de baloncesto en Europa; estos son los detalles, ¿qué equipos estarán y cuándo iniciará?

En el mismo comunicado de prensa, Sam Flood, productor ejecutivo de NBC dijo: “Estamos encantados de que Snoop aporte su energía única y su pasión a nuestra cobertura de la NBA. Verle junto a Reggie y Terry hablando de baloncesto será una experiencia irrepetible, con una buena dosis de diversión”.

¿Por qué NBC/Speacock escogieron a Snoop Dogg para las transmisiones de la NBA?

El humor, espontaneidad y conexión de Snoop Dogg con las audiencias juveniles, fueron claves para este movimiento. El rapero tiene reconocimiento de muchas generaciones, pero la juventud es uno de los principales referentes.

NBC confía en lo representativo que puede llegar a ser Snoop Dogg para las generaciones más jóvenes, además de, querer diferenciar su transmisión de sus competidores y ya tienen como referencia, el éxito que tuvo el rapero en 2024, en los Juegos Olímpicos, en donde se rumora que le pagarían US$500.000 por día, el exsenador republicano publicó la cifra en su cuenta de X.

Snoop Dogg, además de haber participado en los Juegos Olímpicos de 2024 como comentarista, tuvo participaciones en transmisiones de partidos clave de la NBA y la NFL, de hecho, estará en el show de entretiempo de un partido de Navidad de la liga de fútbol americano. Además de la vinculación oficial a la NBA, está confirmado que estará para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.