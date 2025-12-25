Estados Unidos

Así podrá ver al rapero Snoop Dogg en la NBA desde el 5 de enero: esta es la nueva faceta del cantante

Tras el éxito que tuvo en los Juegos Olímpicos, Peacock llamó al rapero a ser parte del baloncesto.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

25 de diciembre de 2025, 11:50 a. m.
Snoop Dogg es asistente frecuente de los partidos de la NBA
Snoop Dogg es asistente frecuente de los partidos de la NBA Foto: GETTY

Snoop Dogg no se niega a nada, el rapero es empresario, estrella de televisión y embajador de marcas. Poco se habla de la faceta como comentarista del ícono estadounidense. El rapero fue parte de la transmisión de los Juegos Olímpicos por parte de la cadena televisiva NBC en “París 2024″.

NBC transmite la NFL en Estados Unidos y también tuvo las justas olímpicas en 2024 y fue ese, el momento en que se pudo presenciar a Snoop Dogg en su rol como comentarista deportivo, faceta que se tendrá también en la NBA en 2026.

El rapero estadounidense Snoop Dogg llevará la antorcha olímpica en la última jornada del relevo

Peacock es una plataforma de streaming estadounidense y transmite la NBA desde la temporada que inicia en 2025. Las finales del importante torneo se juegan en 2026 y es para enero de este año que la aplicación le da la bienvenida a su equipo a Snoop Dogg como comentarista en los partidos oficiales. Participará solamente en la segunda mitad del partido.

La plataforma de streaming, propiedad de NBC, que, a su vez, pertenecen a uno de los mayores conglomerados de medios estadounidenses, grupo Comcast y apenas consolida su presencia en las transmisiones de la NBA para la temporada 25-26 y ayudaron para que más de 87 millones de aficionados se conectaran a la liga de baloncesto. Esta cantidad de televidentes incluye la audiencia de Peacock, NBC, ESPN, Prime Video y NBA TV.

Deportes

América de Cali gestiona portero brasileño tras salidas de Joel Graterol y Santiago Silva: pasó por São Paulo y Bahía

Deportes

El jugador más influyente del 2025 en el Fútbol Profesional Colombiano: es de amores y odios

Deportes

Travis Kelce se iría de Kansas City Chiefs: este sería su último partido y las razones de su retiro

Deportes

Washington Aguerre se despide del Medellín ‘a lo paisa’: sus palabras causan revuelo en Colombia

Deportes

Estos son los partidos de la NFL para Navidad: hora y dónde verlos, ¿en cuál estará Snoop Dogg?

Deportes

El regalo de la Bundesliga a Luis Díaz: recreó su obra de arte, con Bayern Múnich, en modo navideño

Deportes

La tabla de los grupos E y F en la Copa Africana de Naciones: Argelia y Costa de Marfil dan golpe

Deportes

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Deportes

NBA y la Fiba se unen para crear una nueva liga de baloncesto en Europa; estos son los detalles, ¿qué equipos estarán y cuándo iniciará?

Deportes

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Reacciones de Snoop Dogg y la cadena televisiva

En el anuncio de la noticia por parte de NBC, destacó la declaración del rapero: “Esto es un sueño hecho realidad para mí. Estoy muy ilusionado por unirme a Reggie Miller y Terry Gannon en el Clippers–Warriors del 5 de enero. Tengo muchas ganas de aportar una vibra fresca al análisis mientras celebramos el talento y la estrategia que estos equipos muestran cada noche”.

NBA y la Fiba se unen para crear una nueva liga de baloncesto en Europa; estos son los detalles, ¿qué equipos estarán y cuándo iniciará?

En el mismo comunicado de prensa, Sam Flood, productor ejecutivo de NBC dijo: “Estamos encantados de que Snoop aporte su energía única y su pasión a nuestra cobertura de la NBA. Verle junto a Reggie y Terry hablando de baloncesto será una experiencia irrepetible, con una buena dosis de diversión”.

¿Por qué NBC/Speacock escogieron a Snoop Dogg para las transmisiones de la NBA?

El humor, espontaneidad y conexión de Snoop Dogg con las audiencias juveniles, fueron claves para este movimiento. El rapero tiene reconocimiento de muchas generaciones, pero la juventud es uno de los principales referentes.

NBC confía en lo representativo que puede llegar a ser Snoop Dogg para las generaciones más jóvenes, además de, querer diferenciar su transmisión de sus competidores y ya tienen como referencia, el éxito que tuvo el rapero en 2024, en los Juegos Olímpicos, en donde se rumora que le pagarían US$500.000 por día, el exsenador republicano publicó la cifra en su cuenta de X.

Snoop Dogg, además de haber participado en los Juegos Olímpicos de 2024 como comentarista, tuvo participaciones en transmisiones de partidos clave de la NBA y la NFL, de hecho, estará en el show de entretiempo de un partido de Navidad de la liga de fútbol americano. Además de la vinculación oficial a la NBA, está confirmado que estará para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

Mas de Deportes

Joel Graterol y Santiago Silva no siguen en América de Cali: filtran reemplazo desde Brasil.

América de Cali gestiona portero brasileño tras salidas de Joel Graterol y Santiago Silva: pasó por São Paulo y Bahía

Snoop Dogg NBA

Así podrá ver al rapero Snoop Dogg en la NBA desde el 5 de enero: esta es la nueva faceta del cantante

Alfredo Morelos, Hugo Rodallega y Dayro Moreno, tres de los jugadores más influyentes del FPC en 2025

El jugador más influyente del 2025 en el Fútbol Profesional Colombiano: es de amores y odios

Travis Kelce retiro

Travis Kelce se iría de Kansas City Chiefs: este sería su último partido y las razones de su retiro

Washington Aguerre no es más portero del Deportivo Independiente Medellín.

Washington Aguerre se despide del Medellín ‘a lo paisa’: sus palabras causan revuelo en Colombia

NFL Navidad

Estos son los partidos de la NFL para Navidad: hora y dónde verlos, ¿en cuál estará Snoop Dogg?

La obra de arte de Luis Díaz, con Bayern Múnich ante Unión Berlín, en modo navideño.

El regalo de la Bundesliga a Luis Díaz: recreó su obra de arte, con Bayern Múnich, en modo navideño

Argelia vs. Sudán por la Copa Africana de Naciones.

La tabla de los grupos E y F en la Copa Africana de Naciones: Argelia y Costa de Marfil dan golpe

¿Del América de Cali al Junior de Barranquilla? El titular de la mecha que podría llegar al tiburón.

Si América de Cali no lo concreta, Junior se lo quitaría para Copa Libertadores: refuerzo categórico

BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: Marino Hinestroza of Colombia prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La reacción de la prensa argentina a Marino Hinestroza, la historia en IG y su fichaje casi cerrado con Boca Juniors

Noticias Destacadas