NBA y la Fiba se unen para crear una nueva liga de baloncesto en Europa; estos son los detalles, ¿qué equipos estarán y cuándo iniciará?

La nueva liga está confirmada y la organización busca nuevos equipos.

Camilo Eduardo Velásquez

24 de diciembre de 2025, 12:31 a. m.
La nueva liga se empezará a jugar en octubre de 2027.
La NBA, que es la liga más importante en el mundo de baloncesto, se vinculó con a Federación Internacional de Baloncesto (Fiba), para llevar a Europa una nueva liga, además de la Basketball Champions League y los torneos locales de cada país.

Esta será una liga continental en la que el mérito será protagonista para quien participe, la organización resaltó que las ligas locales y la Basketball Champions League serán claves para definir los equipos clasificados a la nueva competencia.

Esta nueva liga combinará la meritocracia con plazas permanentes para equipos, no anexarán equipos que son franquicia de la NBA, solo llegarían equipos del viejo continente. Los organizadores anuncian que a partir de enero de 2026, empezarán a buscar los nuevos equipos.

La proyección es iniciar la competencia en octubre de 2027, la Fiba buscaría la forma de integrar esta competencia a los calendarios actuales. La clasificación sería permanente para algunos y para otros dependería de su desempeño en el año deportivo y la intención es que cualquier club europeo tenga la posibilidad de competir.

¿Cómo se jugará esta nueva liga?

Se contempla un modelo de liga de 16 equipos, la forma de clasificar aún está en discusión y no se aceptarían equipos correspondientes a un continente diferente al europeo.

El secretario general de la Fiba, Andreas Zagklis, mencionó: “El formato de la liga respeta los principios del modelo deportivo europeo al ofrecer a cualquier club ambicioso del continente un camino justo hacia la cima”.

El nombre de la competencia aún está en discusión, así como las cifras económicas, y los equipos que se unirían. Sin embargo, equipos como el Real Madrid y el Barcelona pueden estar involucrados en esta nueva competencia; Mark Tatum, líder del proyecto, mencionó: “Esta Liga incluirá equipos existentes, nuevos equipos y equipos de fútbol que quieren invertir en baloncesto”.

FC Barcelona Vs. Real Madrid baloncesto
FC Barcelona Vs. Real Madrid en baloncesto. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo se financiará el proyecto?

El apoyo financiero estaría a cargo de las dos instituciones: NBA y Fiba. Prometieron dinero para fortalecer la formación del deporte con los futuros jugadores, entrenadores y árbitros.

La Basketball Champions League se fundó en 1.958, sin embargo, no ha logrado tener un reconocimiento global de manera exponencial, es por esto que esta alianza con la NBA promete la posibilidad de explotar el potencial de la nueva competencia europea.

¡Histórico! Jaime Echenique se convirtió en el primer colombiano en la NBA

Esta alianza le permite a Europa tener por primera vez un alcance mundial, gracias al apoyo de la importante NBA, lo cual respalda con gran autoridad a la nueva competencia no solo por lo que significa, sino también los estándares que maneja.

