Deportes

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Dejarían de ser 30 equipos en la NBA y pasarían a ser 32.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

19 de diciembre de 2025, 1:01 a. m.
Importantes ciudades de Estados Unidos tendrían nuevos equipos en la NBA.
Importantes ciudades de Estados Unidos tendrían nuevos equipos en la NBA. Foto: GETTY

El comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció su interés de expandir la NBA, dicho propósito está relacionado con incluir dos nuevos equipos a la lista de 30. La decisión final se tomará en 2026, según Silver.

Adam Silver es el comisionado de la NBA que ha dado el importante anuncio
Adam Silver es el comisionado de la NBA que ha dado el importante anuncio. Foto: Getty Images

La expansión nacional resulta ser más atractiva para la organización de baloncesto, que migrar y descubrir nuevos territorios; Europa fue una de las alternativas que se tuvieron en cuenta, pero según el portavoz de la NBA, es complejo, sobre todo desde lo económico y circunstancial, ya que, según él, obligaría a “predecir el futuro”.

Tras la final de la NBA Cup, que se jugó en Las Vegas, la NBA confirmó que este estado, junto con Seattle, son los principales opcionados para albergar los nuevos equipos profesionales de la NBA, ninguna de estas dos capitales tiene un equipo profesional en estos momentos en la liga más importante del básquetbol, en Estados Unidos.

Knicks ganan la final de la NBA Cup a Spurs: datos especiales, cifras y diferencias de la copa con la NBA tradicional

Estos son los estados que no tienen equipo profesional en la NBA

Además de los mencionados anteriormente: Las Vegas y Seattle, dentro de las capitales importantes en Estados Unidos, se destacan estados como Kansas, que no tiene equipo en la NBA, pero cuenta con una fuerte presencia en el baloncesto universitario y en la NFL.

Deportes

La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

Deportes

Dimayor revela el fixture de la Liga Betplay I-2026 y anuncia ayuda de IA para no tener contratiempos

Deportes

Conmoción en Ecuador: Video revela el momento exacto en el que asesinaron en Guayaquil al futbolista Mario Pineida

Deportes

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

Deportes

La reacción del Bayern Múnich tras la notificación de UEFA y la nueva sanción en Champions League: “Qué felices están”

Deportes

El increíble récord de Nacional nunca antes visto tras el título de Copa: Primero que lo hace, con disturbios a bordo

Gente

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por título de Nacional y recibió petición especial sobre James

Deportes

Knicks ganan la final de la NBA Cup a Spurs: datos especiales, cifras y diferencias de la copa con la NBA tradicional

Deportes

La NBA revoluciona el arbitraje: jueces usarán auriculares desde este sábado

Deportes

Canal y hora para ver el partidazo entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers

Kansas City Chiefs, eliminados sin jugar los ‘playoffs’ en la NFL: resumen de la semana 15 en el fútbol americano

Algunos estados no tienen “equipo propio”, pero alguno cercano sí, como es el caso de Connecticut (cercanía con Boston y Nueva York), Oregón (cercanía con Portland) y Virginia (cercanía con Washington).

Los demás estados que no tienen equipo representante en la NBA son Alabama, Alaska, Arkansas, Delaware, Hawái, Idaho, Iowa, Kentucky, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Rhode Island, Vermont, West Virginia y Wyoming.

Las Vegas y Seattle, los estados más posicionados para aportar equipos en la NBA

Las Vegas y Seattle son las ciudades más opcionadas para tener nuevos equipos en la NBA
Las Vegas y Seattle son las ciudades más opcionadas para tener nuevos equipos en la NBA. Foto: GETTY

“No es ningún secreto que estamos considerando este mercado en Las Vegas. Estamos considerando Seattle. También hemos considerado otros mercados”, dijo el portavoz de la NBA, Adam Silver.

Seattle ya había tenido un equipo, Los SuperSonics, el comisionado de la NBA lo recordó con agrado, mencionando el éxito que había tenido, ganó un campeonato en 1979 y tuvo jugadores destacados como Dennis Johnson y Jack Sikma, el equipo existió desde 1967 y se “acabó” en 2008.

Los propietarios decidieron vender el equipo en 2008 y la nueva administración decidió trasladarlo a Oklahoma, donde pasó a llamarse Oklahoma City Thunder. Los Thunders no han logrado ser campeones desde su estadía en Oklahoma, su mejor temporada hasta el momento fue en 2012, cuando llegó a las finales de la NBA, aunque, destaca la temporada actual, en la que son los líderes de su Conferencia Este, gracias a sus 24 victorias, en 26 partidos jugados.

Mientras, la ciudad de los casinos, hasta el momento, solamente alberga algunos de los eventos especiales, como la final de la copa; partidos de pretemporada, pero no franquicias permanentes de la NBA.

Mas de Deportes

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

Trofeo que se llevará el campeón de la Liga BetPlay 2025-l.

Dimayor revela el fixture de la Liga Betplay I-2026 y anuncia ayuda de IA para no tener contratiempos

Mario Pineida, jugador baleado en Guayaquil / Momento en el que el sicario le dispara.

Conmoción en Ecuador: Video revela el momento exacto en el que asesinaron en Guayaquil al futbolista Mario Pineida

Importantes ciudades de Estados Unidos tendrían nuevos equipos en la NBA

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Al Bayern Múnich le cae una nueva sanción por parte de Uefa.

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

Luis Díaz, volante ofensivo del Bayern Múnich.

La reacción del Bayern Múnich tras la notificación de UEFA y la nueva sanción en Champions League: “Qué felices están”

Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín.

El increíble récord de Nacional nunca antes visto tras el título de Copa: Primero que lo hace, con disturbios a bordo

Hija de James Rodríguez celebró el triunfo de Nacional.

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por título de Nacional y recibió petición especial sobre James

Leon Goretzka junto a Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich

Triste presente en Bayern Múnich de Luis Díaz: adiós sería inminente y estas son las razones

Deportivo Cali vs Independiente Medellín, EN VIVO: siga los hechos más importantes del partido.

Atención, Medellín y Cali: lista de los más subcampeones del FPC tras las derrotas del Tolima y DIM en Copa y Liga

Noticias Destacadas