El comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció su interés de expandir la NBA, dicho propósito está relacionado con incluir dos nuevos equipos a la lista de 30. La decisión final se tomará en 2026, según Silver.

Adam Silver es el comisionado de la NBA que ha dado el importante anuncio. Foto: Getty Images

La expansión nacional resulta ser más atractiva para la organización de baloncesto, que migrar y descubrir nuevos territorios; Europa fue una de las alternativas que se tuvieron en cuenta, pero según el portavoz de la NBA, es complejo, sobre todo desde lo económico y circunstancial, ya que, según él, obligaría a “predecir el futuro”.

Tras la final de la NBA Cup, que se jugó en Las Vegas, la NBA confirmó que este estado, junto con Seattle, son los principales opcionados para albergar los nuevos equipos profesionales de la NBA, ninguna de estas dos capitales tiene un equipo profesional en estos momentos en la liga más importante del básquetbol, en Estados Unidos.

Estos son los estados que no tienen equipo profesional en la NBA

Además de los mencionados anteriormente: Las Vegas y Seattle, dentro de las capitales importantes en Estados Unidos, se destacan estados como Kansas, que no tiene equipo en la NBA, pero cuenta con una fuerte presencia en el baloncesto universitario y en la NFL.

Algunos estados no tienen “equipo propio”, pero alguno cercano sí, como es el caso de Connecticut (cercanía con Boston y Nueva York), Oregón (cercanía con Portland) y Virginia (cercanía con Washington).

Los demás estados que no tienen equipo representante en la NBA son Alabama, Alaska, Arkansas, Delaware, Hawái, Idaho, Iowa, Kentucky, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Rhode Island, Vermont, West Virginia y Wyoming.

Las Vegas y Seattle, los estados más posicionados para aportar equipos en la NBA

Las Vegas y Seattle son las ciudades más opcionadas para tener nuevos equipos en la NBA. Foto: GETTY

“No es ningún secreto que estamos considerando este mercado en Las Vegas. Estamos considerando Seattle. También hemos considerado otros mercados”, dijo el portavoz de la NBA, Adam Silver.

Seattle ya había tenido un equipo, Los SuperSonics, el comisionado de la NBA lo recordó con agrado, mencionando el éxito que había tenido, ganó un campeonato en 1979 y tuvo jugadores destacados como Dennis Johnson y Jack Sikma, el equipo existió desde 1967 y se “acabó” en 2008.

Los propietarios decidieron vender el equipo en 2008 y la nueva administración decidió trasladarlo a Oklahoma, donde pasó a llamarse Oklahoma City Thunder. Los Thunders no han logrado ser campeones desde su estadía en Oklahoma, su mejor temporada hasta el momento fue en 2012, cuando llegó a las finales de la NBA, aunque, destaca la temporada actual, en la que son los líderes de su Conferencia Este, gracias a sus 24 victorias, en 26 partidos jugados.

Mientras, la ciudad de los casinos, hasta el momento, solamente alberga algunos de los eventos especiales, como la final de la copa; partidos de pretemporada, pero no franquicias permanentes de la NBA.