Knicks ganan la final de la NBA Cup a Spurs: datos especiales, cifras y diferencias de la copa con la NBA tradicional

La noche del martes, 16 de diciembre de 2025, Estados Unidos tuvo la final entre New York Knicks y San Antonio Spurs. La gran final se dio en el T-Mobile en Las Vegas.

Este partido lo empezaron ganando los Spurs, que conseguían 94 - 89 al finalizar el tercer cuarto, dominaron durante los tres primeros cuartos, pero, fue en el último, que el despertar de los de Nueva York, lograron un parcial de 35 - 19 a su favor que los dejó con un resultado global de 124 - 113 sobre San Antonio.

OG Anunoby, de New York Knicks, fue el máximo anotador del partido con 28 puntos, su compañero Jalen Brunson, anotó 25 y asistió en 8 ocasiones a su equipo, lo cual le otorgó el título como MVP del partido y del campeonato.

Esta fue la tercera edición que se juega de este campeonato, la primera final de la NBA Cup se jugó en diciembre de 2023, en la que ganaron Los Angeles Lakers 123 - 109 a los Indiana Pacers.

La segunda final de la copa de baloncesto, se disputó en 2024, dando como ganador a Los Milwaukee Bucks, que derrotó 97-81 al Oklahoma City Thunder. Las tres finales se jugaron en Las Vegas, Estados Unidos.

Esta final no es contabilizada para el récord de los equipos de la temporada regular de la NBA, sin embargo, los demás partidos sí cuentan. Knicks y Spurs que llegaron a la gran final, jugaron en total 7 partidos, de los cuales fueron, 4 de fase de grupos, 1 de cuartos de final, 1 semifinales y 1 en la gran final.

Diferencias entre la NBA Cup y la NBA tradicional

El primer partido se jugó el 31 de octubre de 2025, es una competencia que se juega, en estilo de torneo corto, tras tener fase eliminatoria, luego de una fase de grupos. Mientras, la NBA tradicional premia la regularidad de los equipos, jugándose desde octubre hasta junio y al final se juegan playoffs.

Los 30 equipos miembros de la NBA, juegan los dos formatos, sin embargo, le han dado la oportunidad de ganar a diferentes escuadras en estas tres ediciones, en 2023 los ganadores de la NBA tradicional a mitad de año fueron, Los Denver Nuggets, en 2024, Los Boston Celtics y en 2025, Oklahoma City Thunder.

Emirates patrocina la copa NBA, la aerolínea árabe tiene su nombre en el campeonato, que realmente se llama “Emirates NBA Cup”; mientras, la NBA no tiene un patrocinador que modifique su nombre oficial.

Cifras, premios y más diferencias

Los ganadores de la NBA tradicional no reciben ningún incentivo económico por parte de la organización por llegar a la final o avanzar, sin embargo, muchos equipos sí le ofrecen por contrato, premios a los jugadores, al lograr este tipo de hazañas.

En la NBA Cup las cifras son muy atractivas para los jugadores, ya que al llegar a la gran final, aseguran US$212.000 cada deportista, siendo esta, la cifra que reciben los deportistas del equipo subcampeón, mientras, los del campeón reciben US$530.000; premio fascinante, además del triunfo deportivo.