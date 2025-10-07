LeBron James, de 40 años de edad y en vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA, anunció que este martes 7 de octubre revelaría una “decisión”, sin especificar si se trataba de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá el martes a las 16H00 GMT en la que compartirá “la decisión de las decisiones”.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Su mensaje establece un paralelismo con “The Decision” (“La decisión”), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

“Bueno, todo el mundo está con alfileres y agujas en todo el país”, le dice un hombre no identificado a James en un video por él publicado mientras está sentado frente a él en una cancha de baloncesto vacía. “¿Listo para ir LeBron? ¿Dónde está la pólvora?”.

Así pues, resultó siendo una campaña publicitaria con Hennessy, la prestigiosa marca francesa de coñac, un tipo de brandy elaborado en la región de Cognac, en Francia.

Claramente, las reacciones al anuncio publicitario fueron múltiples. De todas maneras, no se descarta que ‘El Rey’ de la NBa esté a punto de retirarse.

El Rey, que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada, que comenzará el 21 de octubre. “Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada”, explicó James durante la jornada de prensa de los Lakers el 29 de septiembre.

“Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque”, añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia.

Si bien los medios estadounidenses plantearon la posibilidad de que James anunciara su retiro, también recordaron que el jugador tiene varias alianzas comerciales, entre ellas una con Amazon, que prepara para el martes un evento de ventas exclusivo para suscriptores.

En cualquier caso, las entradas para el último partido de la temporada 2025/26 en casa de los Lakers se han disparado. Según Tickpick, la plataforma para la compra y venta de ingresos, la boleta más barata para el partido de los Lakers contra los Utah Jazz el 18 de noviembre, subió de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.