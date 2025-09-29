Suscribirse

LeBron James lanza fuerte declaración respecto a su retiro: “es mucho más pronto que tarde”

El ‘King’ encara su temporada 23 con los Lakers, entre rumores de retiro y altas expectativas junto a Luka Doncic.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

29 de septiembre de 2025, 11:26 p. m.
EL SEGUNDO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 29: LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers and Luka Doncic #77 pose for photos during Los Angeles Lakers Media Day at UCLA Health Training Center on September 29, 2025 in El Segundo, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)
LeBron James encara su temporada 23 en la NBA con los Lakers y deja en suspenso su futuro retiro(Photo by Ronald Martinez/Getty Images) | Foto: Getty Images

Repartiendo bromas y risas, LeBron James se colocó este lunes 29 de septiembre el uniforme de Los Ángeles Lakers en la presentación de su temporada 23 en la NBA, en la que no dio ninguna pista de sus planes de retirada.

“No sé cuándo será el final, pero sé que es mucho más pronto que tarde”, se limitó a decir el máximo anotador histórico de la NBA en el día de atención a medios de los Lakers.

‘King James’ iniciará el próximo martes, 21 de octubre, su vigesimotercera temporada, otro récord que fija en la liga de básquet norteamericana, rodeado de una enorme incertidumbre sobre su futuro.

El pasado junio, después de otra amarga eliminación en playoffs, LeBron ejecutó su opción para renovar por un año en lugar de firmar un nuevo contrato con los Lakers.

Esta situación desató especulaciones sobre la posibilidad de que solicite el traspaso a otro equipo, que podría brindarle más opciones de pelear por su quinto anillo, o a que se marche a final de temporada como agente libre.

Contexto: La sorprendente confesión de Jayson Tatum sobre su lesión de Aquiles: Boston en vilo

“Estoy supercomprometido”, respondió James este lunes en las instalaciones de la franquicia en El Segundo, al sur de Los Ángeles.

“Estoy emocionado por hoy, estoy emocionado por la oportunidad de poder jugar el deporte que amo por otra temporada”, aseguró.

Su relación con Doncic:

LeBron, que volverá a compartir vestuario con su primogénito Bronny, rechazó en cualquier caso que tenga el proyecto de permanecer en activo hasta una eventual llegada a la liga de su otro hijo, Bryce.

“No estoy esperando a Bryce”, dijo sobre su hijo, de 18 años, que este curso debutará en el baloncesto universitario con los Arizona Wildcats.

“Veremos qué sucede este año o el próximo. Él tiene su cronograma, yo tengo el mío, y no sé si coinciden del todo”, apuntó.

Contexto: La NBA cambió esta importante regla: ¿a quién beneficia más a Curry o a LeBron?

Entre los factores que lo siguen impulsando, LeBron citó la ilusión que le hace prepararse para su primera campaña completa junto a Luka Doncic, posiblemente la estrella de mayor calibre que ha tenido a su lado.

“Es supermotivador”, afirmó. “Voy a intentar ser el mejor jugador que pueda para él. Vamos a apoyarnos mutuamente”.

En sus primeros playoffs juntos, James y Doncic fueron arrollados en primera ronda por los Minnesota Timberwolves por 4 victorias a 1.

El esloveno había aterrizado unos meses antes en Los Ángeles en un traspaso desde los Dallas Mavericks que conmocionó a la NBA y al propio base.

“Es más fácil ahora, pasé por muchas cosas el año pasado... Es un nuevo comienzo para mí, ahora estoy en un lugar mejor”, dijo Doncic, transformado físicamente desde la derrota en playoffs.

“Cuando acabó la temporada me puse a entrenar inmediatamente”, recordó. “Tengo muchas ganas de empezar, me siento muy bien y muy preparado para esta temporada”.

*Realizado con información de AFP*

