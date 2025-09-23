La sorprendente confesión de Jayson Tatum sobre su lesión de Aquiles: Boston en vilo

La estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, no descarta regresar a la NBA esta temporada, en la que se preveía que se ausentara debido a una rotura del tendón de Aquiles.

“No he dicho que no jugaré esta temporada”, declaró este martes 23 de septiembre en el programa Today de NBC, en el que aseguró a los entrevistadores que el momento de su regreso “es la pregunta del millón de dólares”.

Tatum, de 27 años, fue retirado de la cancha en el último cuarto del cuarto juego de la derrota de los Celtics en las semifinales de la Conferencia Este contra los New York Knicks. Se sometió a una cirugía el pasado 13 de mayo.

Jayson Tatum just tore his Achilles



Things could not get worse for Celtics fans rnpic.twitter.com/liny262trw — Degen Hours (@degenhours_) May 13, 2025

La rehabilitación de una lesión como esta podría abarcar típicamente toda una campaña. La temporada regular de 2026 iniciará el próximo martes 21 de octubre.

Tatum, seis veces All-Star de la NBA y miembro de los equipos ganadores de la medalla de oro olímpica de los Estados Unidos en los Juegos de Tokio 2021 y París 2024, dijo que no apresuraría su regreso.

“Creo que para mí y mi equipo, los médicos, la organización, lo más importante es hacer una recuperación completa, estar al 100%, no apresurarme”, dijo el alero.

“Tengo un objetivo en mente”, agregó. “Lo que diré es que no estoy entrenando ni rehabilitándome seis días a la semana sin motivo”.

El alero forma parte de un grupo de siete jugadores de la liga de baloncesto norteamericana que sufrieron una rotura del tendón de Aquiles el curso pasado, lo que llevó a la NBA a iniciar una investigación para determinar las posibles causas.

NOOOOOOO TYRESE HALIBURTON DOWN WITH A POSSIBLE ACHILLES INJURY 💔💔💔💔 pic.twitter.com/Y5zDzJ3rV5 — De🅿️ressed Warriors Fan 💔 (@GoIdenState) June 23, 2025

Uno de ellos es el caso de Tyrese Haliburton, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho, también en las finales, pero en uno de los últimos partidos de la temporada.

Dejando a Indiana Pacer de esa manera sin una pieza clave justo en el séptimo partido de la gran final de la NBA, el caso del base. parece a simple vista más fuerte que el de su colega de Boston.

Puesto que Haliburton sí está descartado en un gran porcentaje para la próxima temporada, por lo que Pacers deberá afrontar la temporada 2026 sin uno de sus mejores jugadores.

Mientras tanto, Celtics parece tener una nueva esperanza para tener a uno de los mejores jugadores de toda la NBA, nuevamente dentro del campo de juego.