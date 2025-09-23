Suscribirse

Deportes

La sorprendente confesión de Jayson Tatum sobre su lesión de Aquiles: Boston en vilo

El jugador no descarta regresar en 2026 tras su grave lesión de Aquiles, manteniendo vivas las esperanzas de los Celtics.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

24 de septiembre de 2025, 3:32 a. m.
NEW YORK, NEW YORK - MAY 12: Jayson Tatum #0 of the Boston Celtics chases after a loose ball as Josh Hart #3 of the New York Knicks defends in Game Four of the Eastern Conference Second Round NBA Playoffs at Madison Square Garden on May 12, 2025 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Elsa/Getty Images). (Photo by Elsa/Getty Images)
La estrella de Boston Celtics, Jayson Tatum podría volver antes de los esperado. | Foto: Getty Images

La estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, no descarta regresar a la NBA esta temporada, en la que se preveía que se ausentara debido a una rotura del tendón de Aquiles.

Contexto: La NBA cambió esta importante regla: ¿a quién beneficia más a Curry o a LeBron?

“No he dicho que no jugaré esta temporada”, declaró este martes 23 de septiembre en el programa Today de NBC, en el que aseguró a los entrevistadores que el momento de su regreso “es la pregunta del millón de dólares”.

Tatum, de 27 años, fue retirado de la cancha en el último cuarto del cuarto juego de la derrota de los Celtics en las semifinales de la Conferencia Este contra los New York Knicks. Se sometió a una cirugía el pasado 13 de mayo.

La rehabilitación de una lesión como esta podría abarcar típicamente toda una campaña. La temporada regular de 2026 iniciará el próximo martes 21 de octubre.

Tatum, seis veces All-Star de la NBA y miembro de los equipos ganadores de la medalla de oro olímpica de los Estados Unidos en los Juegos de Tokio 2021 y París 2024, dijo que no apresuraría su regreso.

“Creo que para mí y mi equipo, los médicos, la organización, lo más importante es hacer una recuperación completa, estar al 100%, no apresurarme”, dijo el alero.

“Tengo un objetivo en mente”, agregó. “Lo que diré es que no estoy entrenando ni rehabilitándome seis días a la semana sin motivo”.

El alero forma parte de un grupo de siete jugadores de la liga de baloncesto norteamericana que sufrieron una rotura del tendón de Aquiles el curso pasado, lo que llevó a la NBA a iniciar una investigación para determinar las posibles causas.

Uno de ellos es el caso de Tyrese Haliburton, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho, también en las finales, pero en uno de los últimos partidos de la temporada.

Dejando a Indiana Pacer de esa manera sin una pieza clave justo en el séptimo partido de la gran final de la NBA, el caso del base. parece a simple vista más fuerte que el de su colega de Boston.

Contexto: Nueva información respecto a la investigación de Leonard y Clippers por exceder el tope salarial

Puesto que Haliburton sí está descartado en un gran porcentaje para la próxima temporada, por lo que Pacers deberá afrontar la temporada 2026 sin uno de sus mejores jugadores.

Mientras tanto, Celtics parece tener una nueva esperanza para tener a uno de los mejores jugadores de toda la NBA, nuevamente dentro del campo de juego.

*Realizado con un informe de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentadores de ‘Día a Día’ enviaron mensaje a Claudia Lozano en medio de su complicado estado de salud

2. Maracanazo de Lanús a Fluminense en Sudamericana: resultado se vuelve tendencia en el continente

3. “Un hombre malvado con una intención malvada”: Trump celebra la reciente condena de su atacante

4. Selección Colombia jugó dos partidos amistosos: así le fue antes del Mundial Sub 20

5. La sorprendente confesión de Jayson Tatum sobre su lesión de Aquiles: Boston en vilo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NBANBA FinalsBoston

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.