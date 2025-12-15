Kansas City Chiefs, eliminados sin jugar los ‘playoffs’ en la NFL: resumen de la semana 15 en el fútbol americano

Kansas City Chiefs venía siendo protagonista en los últimos seis años; aunque no había logrado un título, había estado en cinco finales, superando a sus rivales y consolidándose como uno de los mejores equipos del campeonato. Como se advirtió, el presente de ‘Los Jefes’, como también se les conoce, no era para nada prometedor: su derrota 13-16 ante Los Ángeles Chargers, este domingo 14 de diciembre, sepultó la temporada, eliminándolos anticipadamente de la ronda final para llegar al aclamado Super Bowl.

Este resultado suma ocho derrotas en la temporada; de los 13 encuentros, solo han ganado seis. Sin embargo, el enfrentamiento directo con un miembro de su grupo sepultó las ilusiones de Kansas, que, luego de estar diez años consecutivos en las finales, este año no participará. Además del desastre deportivo, el equipo ahora debe afrontar la lesión de una de sus principales figuras: Patrick Mahomes.

Lesión de Patrick Mahomes

Uno de los quarterbacks mejor pagados de la NFL sufrió una grave lesión en su pierna izquierda, y en la transmisión se pudo evidenciar cómo fue asistido de inmediato. Sin embargo, el jugador estadounidense salió colgado de los brazos, aunque apoyando su pie. Tras la finalización del encuentro, el equipo confirmó que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior.

Lesión de Patrick Mahomes, 14 de diciembre de 2025 | Foto: Getty Images

Travis Kelce, figura del equipo y además prometido de la famosa cantante Taylor Swift, no quiso dar ningún tipo de declaraciones. El periodista Jesse Newell afirmó desde su cuenta de X que el jugador dijo: “No es el momento. Los veré durante la semana”.

Resultados destacados de la semana 15 en la NFL

Denver Broncos sigue siendo uno de los principales candidatos para llegar al Super Bowl y se clasificaron anticipadamente a la siguiente ronda. Son el equipo con más victorias de la competencia y ampliaron su racha ganadora al vencer 34-26 a los Packers, con una brillante actuación de Bo Nix, quien marcó cuatro touchdowns. Mientras tanto, los New England Patriots, que tenían los mismos resultados que los Broncos, perdieron su encuentro frente a los Buffalo Bills; sin embargo, se mantienen líderes en su división (AFC Este) y dentro de la zona de clasificación, tras una remontada liderada por Josh Allen, luego de iniciar 21-0.