La superestrella pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce anunciaron este martes su compromiso, antesala de una boda de alto perfil de una de las parejas más populares del mundo.

En una publicación en Instagram, mostraron una serie de fotografías de Kelce proponiéndole matrimonio de rodillas en medio de un jardín decorado con flores en tonos de blanco y rosa, y un primer plano de un gran anillo de diamante en la mano de la cantante.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, bromeó la pareja en el pie de foto en Instagram, donde Taylor Swift tiene 280 millones de seguidores.

El camino de Swift para convertirse en la estrella del pop más grande del mundo ha estado lleno de obstáculos, y no solo por los tropiezos en el amor que alimentaron sus exitosas canciones hasta que conoció a Kelce.

La intérprete de You belong with me tuvo romances muy comentados con actores de Hollywood y estrellas del pop. Además, se menciona que Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Calvin Harris y Harry Styles están entre líneas en las letras de sus canciones.

¿Quién es Travis Kelce, prometido de Taylor Swift?

El camino propio de Kelce hacia la grandeza en el fútbol americano también ha tenido algunos baches. Mientras jugaba al fútbol americano universitario, fue suspendido por consumo de marihuana.

Su hermano mayor, Jason, presionó al cuerpo técnico para que le diera otra oportunidad a Travis, y volvió a recomendarlo cuando los Kansas City Chiefs lo seleccionaron en 2013.

Taylor Swift y Travis Kelce están viviendo un idilio de amor y no lo ocultan ni en las canchas de fútbol americano. | Foto: Getty Images via AFP

Kelce ha desempeñado un papel fundamental a medida que los Chiefs pasaron de ser una franquicia en decadencia a una dinastía de la NFL. Ahora se le considera uno de los mejores alas cerradas de la historia de este deporte.

Kelce ha ganado tres Super Bowls y ha perdido dos, incluida una dolorosa derrota ante los Philadelphia Eagles este año que acabó con los sueños de un histórico “triplete” de los Chiefs.

Así empezó la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce

Durante la gira Eras de Swift, que recaudó 2.000 millones de dólares, repartir “pulseras de la amistad” hechas a mano con mensajes escritos se convirtió en un ritual muy apreciado entre los fans.

Kelce dio un paso más e intentó conocer a Swift entre bastidores en un concierto en Kansas City en 2023 y entregarle una pulsera con su número de teléfono.

La pareja mostró el gran anillo que augura su compromiso. | Foto: Tomado de @taylorswift

Pero su plan se vio frustrado al descubrir que Swift no ofrece encuentros con los fans -ni siquiera con las estrellas de la NFL- antes o después de sus conciertos “porque tiene que cuidar su voz”, como Kelce lamentó en su pódcast poco después.