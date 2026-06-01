La estrella estadounidense Taylor Swift formará parte de la banda sonora de ‘Toy Story 5’, la próxima entrega de la franquicia de Disney y Pixar, con un nuevo tema original titulado ‘I Knew It, I Knew You’.

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De acuerdo con los canales oficiales de difusión del proyecto cinematográfico, el nuevo sencillo estará disponible en las principales plataformas de distribución digital a partir de este viernes 5 de junio. La composición y producción del tema estuvo a cargo de la propia Taylor Swift en colaboración con el productor Jack Antonoff, con quien ha trabajado en múltiples proyectos de su discografía reciente.

Para el público interesado en los formatos físicos, se reportó que el sitio web oficial de la artista habilitó la preventa de tres ediciones exclusivas en formato CD. Estas versiones especiales incluirán la mezcla final que se proyectará en las salas de cine, además de dos interpretaciones alternativas: una versión acústica y una ejecución en piano, ambas con arreglos vocales y de producción independientes.

Posterior al estreno del tema promocional, el álbum completo con la banda sonora de Toy Story 5 se comercializará desde el viernes 19 de junio.

El equipo de producción de la película indicó que “I Knew It, I Knew You” está inspirada directamente en la evolución del personaje de la vaquera Jessie, cuya participación en la franquicia comenzó en Toy Story 2. Desde el punto de vista estilístico, la composición representa un retorno de Swift hacia las estructuras y sonidos del género country, estilo musical que caracterizó los primeros años de su trayectoria profesional antes de su transición hacia el pop y el folk.

El director y guionista del filme, Andrew Stanton, se pronunció sobre esta colaboración destacando la afinidad de la intérprete con la narrativa del personaje animado:

“Es increíble lo significativo que ha sido contar con Taylor para escribir e interpretar esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que el personaje estaba atravesando fue innegable”.

Según las declaraciones del realizador, la pieza encaja de forma orgánica en la identidad musical histórica de la saga. Cabe resaltar que la musicalización general de la película se mantiene bajo la dirección del compositor Randy Newman, quien regresa por quinta ocasión para estructurar la banda sonora original del universo de los juguetes.

Esta nueva entrega de la franquicia abordará la interacción de los juguetes tradicionales con los dispositivos tecnológicos contemporáneos. El argumento principal expone cómo la dinámica de juego de personajes emblemáticos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie se ve alterada ante la llegada de Lilypad, una tableta digital orientada a captar la atención de la niña Bonnie.

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El elenco de voces en su versión original en inglés contará nuevamente con las actuaciones de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), incorporando además a la actriz Greta Lee en el papel del nuevo dispositivo electrónico. La dirección técnica está bajo el mando de Andrew Stanton, acompañado en la codirección por Kenna Harris y en la producción ejecutiva por Lindsey Collins.

La proyección de Toy Story 5 en las salas de cine de la región está programada de forma exclusiva a partir del próximo 17 de junio de 2026.