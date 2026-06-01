Furor en Bogotá: Morat encendió El Campín y sorprendió a todos con Camilo en la despedida de la Selección

La agrupación bogotana de pop rock Morat fue la encargada de abrir el espectáculo musical durante la jornada de despedida de la Selección Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

El evento, antesala del partido amistoso frente a su similar de Costa Rica, congregó a miles de aficionados que se sumaron a la iniciativa denominada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) como “La Recta Final”, marcando el último compromiso del combinado nacional en territorio patrio antes de su viaje internacional.

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De acuerdo con el cronograma logístico dispuesto por los organizadores del evento, la presentación de la banda inició de manera puntual sobre las 4:40 de la tarde. La apertura musical estuvo calculada para permitir el correcto desarrollo del protocolo deportivo, considerando que el partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Costa Rica quedó programado para iniciar formalmente a las 6:00 de la tarde.

Los asistentes que ingresaron temprano al escenario deportivo presenciaron un repertorio que inició con la interpretación del tema “Llamada Perdida”. Posteriormente, la agrupación sorprendió al público al invitar al escenario al cantautor colombiano Camilo Echeverry, con quien interpretaron conjuntamente la canción “Me toca a mi”. El cierre de la intervención musical estuvo a cargo de uno de sus éxitos más reconocidos, “Besos en guerra”.

Este show llega en uno de los mejores momentos de la banda, integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, luego de ganar su primer Latin Grammy y por su gira internacional “Ya Es Mañana World Tour”.

Al término de su presentación, los integrantes de la agrupación expresaron su satisfacción por formar parte del evento: “Le metimos mucho cariño”, manifestaron los músicos, reflejando el compromiso con el público capitalino y el apoyo al seleccionado nacional.

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La Federación Colombiana de Fútbol confirmó de manera oficial que este evento constituye la última oportunidad para que la afición local acompañe al equipo en casa antes de encarar su agenda internacional. La hoja de ruta de la Selección Colombia contempla el debut oficial el próximo 17 de junio frente a la selección de Uzbekistán, compromiso que se disputará en la Ciudad de México.

Por esta razón, desde las primeras horas del día, las redes sociales registraron un alto volumen de interacciones y mensajes de expectativa por parte de los seguidores de la banda y los aficionados del fútbol, consolidando un ambiente de fiesta y optimismo en la capital del país. Las autoridades y los organizadores reiteraron la recomendación a los asistentes de ingresar con suficiente anticipación para garantizar la seguridad y el disfrute pleno de las actividades programadas en el estadio El Campín.