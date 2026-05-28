Morat se une a la despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026: esto se sabe

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya comenzó y la Selección Colombia se prepara para vivir uno de los momentos más importantes antes de viajar al torneo. En medio de esa emoción, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó una noticia que alegró a muchos fanáticos, pues Morat será la banda encargada de acompañar la despedida oficial del equipo nacional en Bogotá.

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El evento se realizará el próximo 1 de junio en el estadio El Campín, donde Colombia disputará un partido amistoso frente a Costa Rica. El encuentro fue llamado ‘La Recta Final’ y marcará el último juego de la selección en territorio colombiano antes de viajar al Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Según confirmó la Federación, la agrupación bogotana estará a cargo del show de apertura de la jornada, por lo que miles de asistentes podrán disfrutar de música en vivo antes de ver a los dirigidos por Néstor Lorenzo en la cancha.

Morat estará en el estadio El Campín junto a la Selección Colombia. Foto: Amanda Imm

La noticia rápidamente llamó la atención en redes sociales, especialmente porque Morat se ha convertido en una de las bandas colombianas más exitosas de los últimos años.

Además, el grupo atraviesa un gran momento en su carrera tras ganar recientemente el Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock por Ya Es Mañana.

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Actualmente, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas también se encuentran realizando su gira internacional Ya Es Mañana World Tour, con la que han llenado escenarios en varios países.

Pero más allá de la música, la relación de Morat con la Selección Colombia viene desde hace tiempo. Los integrantes de la banda nunca han escondido su amor por el fútbol y constantemente han mostrado apoyo al combinado nacional.

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante la Copa América de 2024. Mientras daban un concierto en El Campín, la agrupación decidió transmitir en vivo el partido entre Colombia y Panamá para que los asistentes no se perdieran el encuentro. En ese momento, las imágenes se volvieron virales y muchos destacaron el gesto de la banda con sus seguidores.