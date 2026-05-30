Estos son los partidos amistosos de Colombia previo al Mundial; rival de Argentina será la prueba final

La Selección Colombia continúa ajustando detalles para su regreso al máximo torneo de selecciones y ya tiene definidos los compromisos amistosos que servirán como preparación antes del debut oficial frente a Uzbekistán. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará dos partidos, con el objetivo de solidificar su idea futbolística y ajustar piezas de cara a la cita orbital.

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Después de varios meses de expectativa alrededor de la lista de 26 jugadores y del rendimiento reciente del combinado nacional, el cuadro cafetero tendrá dos salidas de preparación que serán claves para el devenir de Colombia en tierras norteamericanas. Estos juegos son:

Colombia vs Costa Rica y Colombia vs Jordania. Foto: FIFA

Colombia vs. Costa Rica

El estadio El Campín de Bogotá se vestirá de gala este lunes, 1 de junio, a las 6:00 de la tarde, para darle la despedida a la Tricolor en un partido contra los ticos. Este duelo no solamente será la antesala del viaje a los Estados Unidos, también será la gran chance para darle una alegría a la capital colombiana, ciudad donde la Selección no juega desde 2019 (Colombia 3-0 Panamá).

Este reto será frente a un equipo que no logró clasificarse a la Copa Mundial, partiendo como favorito en su confederación, y viene de una doble fecha nefasta en marzo, cuando no pasaron del empate con Jordania y recibieron cinco goles de Irán.

Actualmente, el cuadro centroamericano está dirigido por el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista y tiene como gran figura a Manfred Ugalde, delantero del Spartak de Moscú de la primera división rusa.

El delantero de México Érick Sánchez (14) golpea el balón y supera al arquero de Costa Rica Kevin Chamorro (18) para anotar un gol durante la segunda mitad de los cuartos de final de fútbol de la Copa Oro de CONCACAF, el sábado 8 de julio de 2023, en Arlington, Texas. (Foto AP/Sam Hodde) Foto: AP

Colombia vs. Jordania

El compromiso frente a los asiáticos será especialmente importante para el cuerpo técnico cafetero, debido a que será el último examen competitivo antes del debut mundialista el 17 de junio. El encuentro forma parte del evento “Countdown to 26”, una serie internacional que también incluye enfrentamientos entre Suiza y Australia.

El compromiso de la Tricolor está previsto para las 6:00 p. m. del 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

Este rival tiene un poco más de peso, no solo porque formará parte de la Copa Mundial, compartiendo grupo con Argentina, Austria y Argelia; también porque es un equipo más fuerte en la actualidad. Viene de una doble fecha enredada, con dos empates frente a Costa Rica y Nigeria, pero ha mostrado carácter y condiciones para jugar la cita mundialista.

Su gran figura es Mousa Al-Tamari, jugador del Stade Rennais de la primera división del fútbol francés, quien ha sido el líder del ataque jordano y fue importante en la Ligue 1 para que su equipo terminara en sexta ubicación.

ARCHIVO - Los jugadores de Jordania posan para una foto de equipo antes de un partido amistoso de fútbol internacional entre Rusia y Jordania en el Lukoil Arena en Moscú, Rusia, el jueves 4 de septiembre de 2025. (AP Photo/Alexander Mysyakin, Archivo) Foto: AP

Estos amistosos también servirán para medir el estado físico y futbolístico de jugadores clave como James Rodríguez, Jefferson Lerma o Kevin Castaño, jugadores que han tenido irregularidad en su tiempo de juego en la previa al campeonato mundial, además de ver cómo se sintonizan Luis Díaz, Luis Suárez y Daniel Muñoz, por ejemplo.