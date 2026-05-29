Picante respuesta de Néstor Lorenzo hacia los duros críticos de la Selección Colombia: habló de frente

Siempre es común escuchar críticas hacia la Selección Colombia, y el proceso de Néstor Lorenzo no ha sido la excepción. Desde su llegada en 2022, varios sectores de la prensa y los aficionados lo han criticado, a él y a algunos jugadores.

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No es muy común ver a Néstor Lorenzo respondiendo a las críticas, aunque en el tiempo reciente dejó la famosa frase “los apostadores del fracaso”. Ahora, cuando él y su staff técnico preparan a los jugadores para ir al Mundial 2026, habló con la prensa y soltó una picante frase que se volvió tendencia.

“No escuchen a los fracasados de siempre”

“Bueno, para mi es una responsabilidad muy grande porque dirijo un equipo de fútbol, pero dirijo el sentimiento de 50 millones de colombianos. Yo lo que les digo es que, primero, agradezcan que estamos en esta fiesta, que todos estemos agradecidos de poder jugar este Mundial”, arrancó afirmando Néstor Lorenzo en diálogo con Gol Caracol.

Luego, la contundente intervención: “Y después que apoyen, que interpreten siempre de la mejor manera lo que alguien hace con el corazón. Que no inventen ni escuchen a los fracasados de siempre que están para poner piedras en el camino y que no quieren el bien de la Selección Colombia”.

“Que los 50 millones de colombianos realmente jueguen con nosotros. Eso va a ser un apoyo muy grande y nos va a empujar para llegar lo más alto posible”, cerró diciendo el entrenador argentino.

Néstor Lorenzo prepara a la Selección Colombia en Bogotá

Se han vuelto virales las imágenes de la Selección Colombia entrenando en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá. En esta última semana de mayo, el plantel cafetero ha hecho trabajos bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

Este viernes, 29 de mayo, SEMANA pudo presenciar una de las sesiones de entrenamiento de la Selección Colombia. Luis Díaz y Johan Mojica atendieron a la prensa en la capital de la República, mientras en la zona de trabajo se presentaron nombres como James Rodríguez, David Ospina, Yerry Mina y varios más.

La Selección Colombia se entrena en Bogotá previo al Mundial 2026. Estas son algunas imágenes del trabajo de este viernes 29 de mayo, en el estadio de Techo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VwxmZU5DFj — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

De a poco irán llegando a Bogotá los convocados restantes al Mundial 2026. Es el caso, por ejemplo, de los recientes campeones de la Conference League con Crystal Palace: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Los trabajos del plantel cafetero se centran directamente en el amistoso que tendrá el próximo lunes, 1 de junio, ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.