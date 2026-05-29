Pocos días quedan para el inicio de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica. Colombia hace parte del grupo K, donde deberá enfrentarse a Uzbekistán, RD Congo y Portugal en la fase de grupos.

Sin duda alguna que el juego de la Tricolor que más llama la atención es el que llevará a cabo ante los lusos el próximo 27 de junio. Es más, la Fifa ha emitido comunicados sorprendida por la alta demanda de boletas para dicho compromiso en Miami.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo. De fondo el Hard Rock Stadium, donde jugarán Colombia vs. Portugal el 27 de junio en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Estando tan cerca la disputa del Mundial, a jugadores, referentes y leyendas se les consulta por dicho cruce. Uno de los últimos en ser preguntado fue Luis Figo, exjugador y emblema de la Selección de Portugal en su momento.

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Advertencia a Colombia

Durante un evento en la antesala de la final de Champions League que se jugará este sábado entre PSG y Arsenal, fue que el exatacante lanzó la frase hacia la Selección Colombia.

Como un hincha portugués más, a ESPN le declaró que la Tricolor deberá tener “cuidado con Portugal”.

🇨🇴🇵🇹 Figo advierte a Colombia antes del Mundial 🔥



La leyenda de Portugal se refirió al enfrentamiento de ambas selecciones en el Grupo K de la Copa del Mundo.



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Al parecer, Figo considera que su país es superior en ese mano a mano ante Colombia. Y, posiblemente, tiene razón, pues el plantel de jugadores es extenso, además de lleno de calidad con Cristiano Ronaldo a la cabeza.

Justamente del experimentado delantero aseveró que no conoce si su retiro se vaya a anunciar cuando finalice la Copa del Mundo: “Eso no lo sé, solo lo sabe él”, respondió.

DT de Portugal ‘baja caña’ a Colombia

Roberto Martínez, entrenador de Portugal, hizo referencia al juego contra Colombia al mencionarle en la rueda de prensa de la presentación de sus convocados si era el ‘partido más importante’ de la fase inicial.

Este se mostró en contra de esto al decir: “No estoy de acuerdo que el partido de Colombia sea el más importante, creo que en un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias a nivel de hacerte favorito".

Roberto Martínez, DT de Portugal para el Mundial 2026. Foto: Corbis via Getty Images

“Nuestro partido más importante ahora en el Mundial es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado en el que ya entrenamos en marzo”, analizó del duelo con los africanos.

“Respetamos mucho el partido de Congo, también el de Uzbekistán y después veremos si el tercer partido es uno en el que podemos estar muy acertados ante una selección muy respetable”, completó dando a conocer cómo afrontará los primeros tres partidos del Mundial.

Dávinson Sánchez se motiva vs. CR7

SEMANA presenció un entrenamiento de la Selección Colombia durante la presente semana. En dicho día, Dávinson Sánchez atendió a la prensa deportiva a la cual le respondió sobre sus sensaciones previas a enfrentar a Cristiano Ronaldo en un Mundial.

“No hay que empezar a buscar cosas raras. Todos conocemos su poderío y viene compitiendo muy bien en el último tiempo”, reconoció del rival ante el que se verán el 27 de junio próximo.

Lejos de amilanarse por el poderío de los lusos, rescató: “Competimos contra los mejores del mundo en Sudamérica”.

‘Dao’ es uno de los que se proyecta a ser titular en el esquema mundialista de Néstor Lorenzo.