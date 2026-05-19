Está previsto que la Selección Colombia se enfrente a Portugal el próximo 27 de junio en el Mundial 2026. Dicho juego para la Tricolor será el último de la fase de grupos, donde ocupa la zona K.

Previo a ese juego, el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo se verá ante Uzbekistán y RD Congo. En caso de tener algún traspié ante estos, a Colombia le tocaría remar ante la rival que en la previa se muestra como la más difícil de los primeros tres rivales sorteados.

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En suelo cafetero se ve como un verdadero reto ese mano a mano ante los lusos, mientras estos dieron a conocer en las últimas horas que ven de la misma forma a todos los rivales que tienen programados por enfrentar.

Roberto Martínez, DT de Portugal, en la rueda de prensa de presentación de su lista de convocados final ‘bajó caña’ a la Tricolor y exaltó a Uzbekistán, así como también a RD Congo.

“Todos los amistosos son importantes para nosotros nos da oportunidad única para ajustar conceptos. No estoy de acuerdo que el partido de Colombia sea el más importante, creo que en un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias a nivel de hacerte favorito", apuntó.

El seleccionador portugués de fútbol, ​​Roberto Martínez, ofreció una rueda de prensa el 19 de mayo de 2026 en Oeiras, Portugal, para anunciar los nombres de los 27 jugadores elegidos para representar a Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo el 11 de junio, pero Portugal no debutará hasta el 17, cuando se enfrente a la República Democrática del Congo. Foto: Corbis via Getty Images

“Nuestro partido más importante ahora en el Mundial es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado en el que ya entrenamos en marzo”, analizó del duelo con los africanos.

“Respetamos mucho el talento individual de Congo, una selección que conozco muy bien porque hay jugadores que crecieron en Bélgica, hay dos que estuvieron en nuestras listas y trabajé con uno de ellos. Engaña mucho el no saber quienes son los jugadores de Congo y nosotros los respetamos mucho”, fue lo dicho por el español y que termina por alarmar a Colombia para la fecha 2.

Martínez dio una perspectiva de los debutantes; al parecer, en ellos puede presentarse un envion anímico que les juegue a favor.

Uzbekistán, RD Congo y Portugal: los tres rivales de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 Foto: Getty Images / AFP

“Por experiencia, equipos que llegan al Mundial por primera vez tienen un factor que no se puede medir, no se puede controlar. Esa ilusión, el sueño de los jugadores de llegar, ya nos pasó en mi experiencia con Bélgica en 2018 cuando jugamos contra Panamá y por 60 minutos fue uno de los partidos más difíciles que tuvimos de los siete que jugamos", recordó.

“Respetamos mucho el partido de Congo, también el de Uzbekistán y después veremos si el tercer partido es uno en el que podemos estar muy acertados ante una selección muy respetable”, completó dando a conocer cómo afrontará la fase inicial.

Cristiano Ronaldo encabeza los llamados

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Sporting Portugal) + Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara/TUR).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (PSG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Tomas Araujo (Benfica).

Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Joao Neves (PSG/FRA), Vitinha (PSG/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Bernardo Silva (Manchester City/ENG).

Delanteros: João Félix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (PSG/FRA), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA).