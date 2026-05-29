Más de 90.000 carros fueron traspasados en abril: así está el mercado de vehículos usados

El sector automotriz en Colombia ha registrado un aumento en los últimos meses. Ahora, el mercado de los carros usados continúa creciendo según las cifras de la Asociación Gremial de Concesionarios (Aconauto).

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El último reporte del gremio señaló que en el mes de abril se realizaron 91.304 traspasos de vehículos en el país. Este número representa un aumento del 5,7 % en comparación al mismo mes del año anterior.

En total, entre enero y abril de este año se han registrado 334.767 traspasos con base en cifras del RUNT. En ese periodo de 2025, se reportaron 314.396, lo que demuestra el crecimiento de este sector.

“El acumulado de los cuatro primeros meses del año es del 6,5 % de crecimiento. Estamos ante un mercado maduro que, tras un arranque de año optimista, encuentra su ritmo de crucero”, explicó Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto.

Los carros más traspasados en Colombia son los automóviles convencionales. Foto: Getty Images

Los más traspasados

En febrero y marzo se registraron 92.385 y 97.478 traspasos respectivamente. En cuanto a segmentos, el de mayor crecimiento es el de vehículos utilitarios, del que se han traspasado 92.090 unidades este año y que presentó un incremento del 13,9 %.

Estos son diseñados para actividades comerciales, logísticas o de trabajo pesado. Entre sus características está la capacidad de carga y la eficiencia del consumo de combustible, lo que las hace ideales para el transporte liviano.

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Los automóviles convencionales han sido los que han contado con más traspasos este año con 176.006 y una cifra positiva del 2,1 %. Los vehículos comerciales, por su parte, reportaron 47.253 procesos.

Aconauto espera que en los próximos meses se mantenga el crecimiento de inicios de año. Algunas de sus propuestas son implementar sistemas de tecnología que permiten que el traspaso se realice de manera remota y con un mínimo riesgo de fraudes.

En cuanto a los carros nuevos, Fenalco y la Andi reportaron 26.787 unidades matriculadas durante el mes de abril y un total de 100.446 vehículos en lo que va del año.