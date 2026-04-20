Guía para comprar carro usado en Colombia: 5 claves para evitar estafas y fraudes

La compra y venta de carros usados es uno de los negocios más comunes en el país. Sin embargo, cada año cientos de personas caen en estafas o fraudes a la hora de adquirir un vehículo de segunda.

Por esta razón, el experto Julián Acosta, director de Innovación de Intempo, empresa de seguridad vial y movilidad, ha entregado una serie de recomendaciones para evitar los negocios ilegales, el fraude de identidad o la información falsa a la hora de comprar o vender un automóvil.

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El primer consejo es verificar el estado legal del vehículo que va a adquirir. Revisar el historial del carro permite establecer si tiene multas o embargos. Los interesados pueden consultar en plataformas oficiales o páginas de reportes y antecedentes para evitar tener problemas jurídicos en el futuro.

Otras recomendaciones de Acosta para comprar carros usados son las siguientes:

Confirmar la identidad del vendedor

Es importante verificar que la persona que esté vendiendo el vehículo sea el propietario y que esté debidamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). En el caso de que exista un intermediario o tercero, es necesario que muestre un poder legal para vender el automóvil.

No entregar dinero de manera anticipada

A la hora de comprar o vender un carro usado, es aconsejable no entregar el dinero o el vehículo hasta el final del proceso. Para garantizar la transparencia de la transacción, los usuarios pueden utilizar herramientas tecnológicas que liberen el dinero solo cuando ya se haya realizado el traspaso del automóvil.

Confirmar que el vehículo coincida con los documentos

El comprador debe verificar que las características del carro coincidan con los datos de los documentos del mismo. La tarjeta de propiedad debe llevar los números del motor, el chasis y otros registros. Además, se recomienda revisar el Soat y la revisión técnico-mecánica para conocer las fechas de vigencia.

Es recomendable no entregar el vehículo o el dinero antes de que termine el traspaso. Foto: Getty Images/Image Source

Verificar el traspaso en el RUNT

El último consejo para aquellos que quieran comprar un carro usado es consultar el proceso de traspaso en el RUNT. La compra no estará finalizada hasta que el sistema no registre oficialmente al nuevo propietario del vehículo.

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Este tipo de sugerencias puede reducir los fraudes y estafas a la hora de comprar un vehículo usado. También se recomienda investigar al vendedor y realizar un peritaje del automóvil antes de completar la compra.