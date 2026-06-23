¿Habrá movilizaciones este martes 23 de junio en Bogotá? Este es el reporte de movilidad

La Alcaldía Mayor de Bogotá se prepara para gestionar un nuevo día de movilidad en la capital de Colombia, donde cientos de vehículos y ciudadanos van a estar transitando por las calles para dirigirse a sus destinos.

¿Hay manifestaciones hoy en Bogotá? Este es el reporte de movilidad en la capital

No obstante, las recientes manifestaciones que han ocurrido en los últimos días tras los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales han generado una especie de inquietud e incertidumbre sobre si para el día de hoy volverán a ocurrir novedades que alteren las vías de Bogotá.

El distrito, en coordinación con las entidades de tránsito y seguridad de Bogotá, ha compartido sobre las novedades de movilidad que están previstas para el martes 23 de junio de 2026.

Movilizaciones en Bogotá, 23 de junio de 2026

De acuerdo con la información de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, para este martes 23 de junio, no está reportada ninguna solicitud de acompañamiento a manifestaciones, por lo que significa que el día de hoy no se presentarán concentraciones.

Asimismo, la entidad informó que tampoco están previstas manifestaciones en la capital para los días miércoles 24 y jueves 25 de junio.

En cuanto a la movilización del día de hoy, hasta la hora se presenta un siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre un camión y un automóvil en la Av. Centenario con Av. Boyacá.

Para muchos ciudadanos de la capital, esto presenta una tranquilidad luego de que en los últimos días se registraran en la capital numerosas concentraciones en coyuntura con los resultados de las elecciones presidenciales, en donde el candidato Abelardo De La Espriella fue elegido como el próximo presidente de Colombia.

El pasado lunes 22 de junio, se registraron movilizaciones por parte de opositores al candidato del partido Defensores por la Patria, en donde en horas de la tarde, miles de ciudadanos simpatizantes con el candidato Iván Cepeda salieron a las calles en rechazo al resultado electoral.

La movilización de los protestantes se registró en inmediaciones de la entrada de la Universidad Nacional en la calle 26, para luego trasladarse a la Plaza de Bolívar.

Bogotá, Junio 22 de 2026.En el centro de la capital, simpatizantes de Iván Cepeda marcharon en apoyo al candidato presidencial mientras avanzan los escrutinios de la segunda vuelta electoral.(Colprensa - Catalina Olaya) Foto: Colprensa

Aunque hay una calma en cuanto a la movilización en la capital, nuevos hechos han sido compartidos por la Secretaría de Gobierno.

De acuerdo con Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, el distrito ha estado monitoreando la llegada de aproximadamente 23 vehículos, entre ellos chivas, que se están desplazando desde el departamento del Cauca hasta la capital.

Según el funcionario distrital, son alrededor de 500 personas que forman parte de la comunidad indígena Misak y que llegarán a la ciudad para exigir que el Gobierno Nacional cumpla con los acuerdos establecidos.

“Nuestros gestores están atentos a su entrada y arribo final a Bogotá para gestionar su presencia temporal. De igual forma, tenemos equipos ya dispuestos en puntos estratégicos de la ciudad”, comentó Quintero en su cuenta de X