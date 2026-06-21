Atención, conductores, a las próximas rotaciones: así regirá el pico y placa en Bogotá desde el lunes 22 al 28 de junio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ya compartió la nueva rotación del pico y placa que entrará en vigor desde el próximo lunes 22 al 28 de junio de 2026.

Cómo conseguir el pico y placa solidario en Bogotá: evite multas costosas con este permiso

La entidad ha informado a los ciudadanos de la capital que aún se mantienen los horarios y placas autorizadas para los vehículos particulares. La restricción de movilidad se regirá entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.

La entidad reitera su llamado a los ciudadanos para que respeten las normas de tránsito aplicadas por la ley; en caso de incumplirlas, recibirán una sanción económica.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, aquellos vehículos que transiten en las calles de Bogotá con el pico y placa estarán cometiendo una infracción tipo C.14, lo que equivale a una multa que corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

En caso de necesitar urgentemente el vehículo para movilizarse, la entidad aconseja hacer uso del pico y placa solidario.

La medida de pico y placa continúa siendo una de las principales estrategias para reducir la congestión vehicular en la capital. Foto: Getty Images

Pico y Placa en Bogotá durante el 22 al 28 de junio

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el pico y placa en Bogotá para los vehículos particulares será de la siguiente manera:

Lunes 22 de junio: podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 23 de junio: podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 24 de junio: podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 25 de junio: podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 26 de junio: podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

podrán circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 27 de junio: no aplicará la medida de pico y placa.

no aplicará la medida de pico y placa. Domingo 28 de junio: no aplicará la medida de pico y placa.

Pico y Placa en Bogotá para taxistas durante el 22 al 28 de junio

La restricción de movilidad no solo se presenta para los carros particulares que transitan en la capital, sino que también para aquellas unidades de transporte público como lo son los taxis.

Las entidades correspondientes a las normas de tránsito en la ciudad han compartido cómo será el pico y placa para taxistas en Bogotá. Se recuerda que los horarios de restricción comienzan desde las 5:30 a.m. y finalizan a las 9:30 p.m.