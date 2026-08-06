Bogotá se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento de viajeros en todo el año. A propósito del puente festivo por la Batalla de Boyacá desde este viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá diseñó un plan especial de movilidad para garantizar el flujo vehicular en la capital de la República y sus alrededores.

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Pico y placa regional este domingo, 9 de agosto

Esta es una de las acciones anunciadas por la Secretaría. La medida, ya tradicional para los capitalinos, consiste en la restricción vehicular especial tipo pico y placa en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

La restricción funcionará en las siguientes franjas horarias:

De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m.: solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 (números pares).

solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 (números pares). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: únicamente podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 (números impares).

únicamente podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 (números impares). Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m.: no aplicará la restricción.

La medida, que busca distribuir el ingreso de vehículos durante las horas de mayor congestión y facilitar el retorno de los viajeros, operará en los siguientes nueve accesos vehiculares.

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Calle 13.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Vía Suba–Cota.

Vía a La Calera.

Vía al Llano.

Vía Choachí.

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Nuevas restricciones vehiculares

María Fernanda Ortíz, la secretaria de Movilidad, anunció la restricción total para el transporte y la disposición de escombros, materiales de construcción, cilindros de gas sin identificar, vehículos de mudanzas, combustibles y sustancias peligrosas.

Esta última medida entra en vigencia a partir del jueves 6 de agosto a las 6:00 p. m. y terminará el sábado 8 de agosto a las 6:00 a. m.

Desde la secretaría también hicieron un llamado a realizar una revisión preventiva del vehículo antes de salir a carretera. Verificar el estado de las llantas, los frenos, las luces y los niveles de líquidos puede reducir el riesgo de incidentes durante el viaje.

Las autoridades estiman que durante el puente festivo 1.122.577 vehículos saldrán de la capital, mientras que 1.013.096 ingresarán entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto. Por ello, las medidas tomadas por la Secretaría de Movilidad prometen garantizar el flujo vehicular en las entradas a la capital del país.

Es importante precisar que el plan contempla la presencia de agentes civiles de tránsito, policías de tránsito, guías de movilidad y personal en terreno para monitorear los principales corredores de salida e ingreso a la ciudad, con el fin de atender incidentes y agilizar la movilidad.