Este fue el número de manifestaciones luego de la victoria de Abelardo De la Espriella

El triunfo de Abelardo De la Espriella motivó varias movilizaciones en el país. Según la Policía, luego de cerrarse las urnas y conocerse el preconteo electoral, cientos de ciudadanos protagonizaron varias manifestaciones.

Luego de las elecciones miles de personas salieron a las calles a celebrar el triunfo de Abelardo De la Espriella. Foto: Gobernación del Cauca

La autoridad reveló que se registraron manifestaciones públicas en 82 municipios y en Bogotá. Todas fueron acompañadas desde los PMU para garantizar el orden público. No obstante, en cuatro eventos registrados en Bogotá y Cali fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo”, reveló la Policía.

Una jornada violenta vivió un sector de Cali luego de la derrota de Iván Cepeda. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Así mismo, indicó que los actos de los desadaptados generaron que cuatro policías resultaran lesionados y además dos personas fueran capturadas.

En Bogotá, una de las zonas donde más se movilizaron los seguidores del presidente electo fue el parque de la 93, donde ciudadanos salieron a las calles a celebrar el triunfo que medio del certamen electoral.