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Este fue el número de manifestaciones luego de la victoria de Abelardo De la Espriella

La Policía indicó que Bogotá fue uno de los epicentros de las movilizaciones.

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Redacción Semana
22 de junio de 2026 a las 10:22 a. m.
Cientos de seguidores salieron a celebrar en Bogotá el triunfo de Abelardo De la Espriella.
Cientos de seguidores salieron a celebrar en Bogotá el triunfo de Abelardo De la Espriella. Foto: SEMANA.

El triunfo de Abelardo De la Espriella motivó varias movilizaciones en el país. Según la Policía, luego de cerrarse las urnas y conocerse el preconteo electoral, cientos de ciudadanos protagonizaron varias manifestaciones.

Con 788.229 votos emitidos, el Cauca superó en un 18,3% su participación de 2022 y registró la tasa más alta de los últimos procesos electorales, en una jornada que transcurrió en un ambiente de normalidad y responsabilidad ciudadana.
Luego de las elecciones miles de personas salieron a las calles a celebrar el triunfo de Abelardo De la Espriella. Foto: Gobernación del Cauca

La autoridad reveló que se registraron manifestaciones públicas en 82 municipios y en Bogotá. Todas fueron acompañadas desde los PMU para garantizar el orden público. No obstante, en cuatro eventos registrados en Bogotá y Cali fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo”, reveló la Policía.

Manifestaciones Bogotá
Una jornada violenta vivió un sector de Cali luego de la derrota de Iván Cepeda. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Así mismo, indicó que los actos de los desadaptados generaron que cuatro policías resultaran lesionados y además dos personas fueran capturadas.

En Bogotá, una de las zonas donde más se movilizaron los seguidores del presidente electo fue el parque de la 93, donde ciudadanos salieron a las calles a celebrar el triunfo que medio del certamen electoral.