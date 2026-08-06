Senadora Claudia Margarita Zuleta demandará decreto del Gobierno que ajustó aportes a seguridad social de trabajadores de plataformas digitales

Todo un revuelo ha generado un decreto del gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, que podría afectar a los trabajadores de plataformas digitales y su seguridad social.

Plataformas de domiciliarios arremeten contra el último decreto del Gobierno Petro y piden a Abelardo De La Espriella que lo derogue

La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, anunció que lo demandará. “Vamos a demandar este decreto para evitar sus graves consecuencias sobre los trabajadores. Antes la ley permitía que ellos cotizaran sobre sus ingresos reales, aun si eran inferiores al salario mínimo, o tenían una participación del 60 % y 40 % entre trabajador y empresario. Sin embargo, la nueva medida del Gobierno dificulta aún más su protección”, aseguró.

Zuleta se mostró en contra del decreto porque considera que los trabajadores de las plataformas digitales podrían terminar cotizando seguridad social sobre un dinero que realmente no percibieron.

“Eso es lo que puede ocurrir con el decreto que acaba de expedir el presidente Gustavo Petro, a pocas horas de acabar su gobierno. El Decreto 0091 reglamenta la seguridad social para repartidores de plataformas digitales”, dijo Zuleta.

La senadora aclaró que, aunque este propósito es necesario, y sobre eso ya se habían logrado acuerdos en la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso, esa ley había establecido que los aportes de estos trabajadores se calcularían por el ingreso recibido, pero con ese decreto se podría encarecer la cotización.