Paloma Valencia se metió en la pelea entre Salvación Nacional y el Centro Democrático: “No se equivoquen, la gente eligió porque se parece a Álvaro Uribe”

La excandidata presidencial se metió en la pelea política que hoy tiene enfrentados a Salvación Nacional, el partido que lidera el senador Enrique Gómez Martínez, y el Centro Democrático, cuyo jefe máximo es el expresidente Álvaro Uribe.

Desde Villa de Leyva, Valencia se refirió, entre otras cosas, a la forma como Enrique Gómez llamó a Álvaro Uribe en un programa digital de la periodista Eva Rey, cuando dijo que era “socialdemócrata”, un calificativo que enfadó al uribismo y lo llevó, una vez más, a separar cobijas del hoy senador de Salvación.

Álvaro Uribe Vélez Foto: Getty Images via AFP

“Están entendiendo muy mal el problema. Aquí las etiquetas, de derecha, izquierda, de socialdemócrata, no le interesan a nadie. No le importan al ciudadano. Se les está olvidando que la gente votó (por Abelardo De La Espriella) porque creen que se parece a Uribe, porque la ciudadanía lo que quiere es un presidente como Álvaro Uribe, comprometido con la seguridad, con capacidad de ejercer un gran liderazgo, con un gran corazón para ejercer política social. Lo que la gente quiere es otro Uribe. De manera que no se equivoquen con las etiquetas. Aquí lo que vale es ser uribista”, expresó Valencia.

Abelardo De La Espriella Casa Nariño Foto: SEMANA

Aunque Salvación Nacional y el Centro Democrático son de derecha y defienden las mismas causas, las divisiones saltan a la vista. Al fin y al cabo, el primero respaldó a Abelardo De La Espriella desde el inicio de la campaña y el segundo lo hizo en la última vuelta.

El Centro Democrático no se ha quedado callado en esta tensión política. Y divulgó mensajes a través de su cuenta oficial de X donde le refresca la memoria a Gómez Martínez y reveló la cercanía que tuvieron sus familiares con el uribismo, el sector político que hoy ataca el senador.

“Qué obsesión la del senador Enrique Gómez con las etiquetas. Bravo en redes, pero una oveja en el Congreso. Ya que le gusta repartir adjetivos, debería repasar primero los pilares del Centro Democrático: seguridad, Estado austero, economía fraterna y cohesión social”, afirmó la colectividad.

El Centro Democrático confesó que “hace apenas unos meses, Enrique Gómez Martínez fue a la casa del expresidente Álvaro Uribe a pedirle que fusionaran la lista de Salvación Nacional con la del Centro Democrático”.

El partido también recordó: “Su hijo, senador Enrique Gómez, hoy secretario del presidente Abelardo De La Espriella, trabajó en el Centro Democrático. Allí siempre fue recibido y tratado con generosidad y respeto”.

Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista en el programa de Eva Rey, mEVAle. Foto: SEMANA Y PRESIDENCIA

Y remató: “El doctor Miguel Gómez Martínez, su hermano, hoy ministro de Hacienda, participó en el gobierno de Álvaro Uribe y fue testigo de lo que se hizo en austeridad. El presidente Uribe le agradece que, entre 2010 y 2014, con Juan Carlos Vélez y Juan Lozano, asumieron su defensa en el Senado”.

El senador Gómez Martínez ha guardado prudencia recientemente sobre el tema. El expresidente Álvaro Uribe ha hecho lo propio.