Polémica por evento del embajador de China en el Metro de Bogotá: “Ahí no hubo ningún favor”

Hay debate en las redes sociales por cuenta de la visita que lideró la Embajada de China en Colombia esta semana en el Metro de Bogotá. Enrique Peñalosa, exalcalde de la capital, lanzó fuerte críticas.

El cuerpo diplomático convocó a los medios de comunicación y a políticos a visitar la obra que lidera una empresa de ese país. El protagonismo de los extranjeros no cayó bien en algunos sectores políticos.

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Peñalosa describió: “Que el embajador chino haga un show de una visita al Metro es equivalente a que el embajador de Estados Unidos hiciera show de visitar un avión Boeing nuevo de Avianca o que el de Brasil lo hiciera con aviones Tucano comprados por la FAC”.

Él agregó que la obra de transporte, la más importante del país, se adquirió con recursos de los ciudadanos, sin ningún aporte de la administración china, “simplemente porque la empresa China, Harbour, hizo la mejor oferta”.

Esta fue la interpretación del exmandatario: “Ahí no hubo ningún favor ni nada por lo que debamos estar especialmente agradecidos con el gobierno chino, como no tenemos por qué estarlo con el gobierno coreano si una entidad pública compra retroexcavadoras coreanas”.

Peñalosa también reprochó la asistencia de Claudia López al evento: “Y que el embajador invite a Claudia López a su show, quien incluso demandó el proyecto que habíamos contratado para matarlo, es todavía más fuera de lugar”.

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El exalcalde de Bogotá concluyó en sus críticas: “Respeto y admiro a la China, y ojalá que el embajador promueva, por ejemplo, inversiones chinas en Colombia. Pero que le compremos productos a China en condiciones comerciales ordinarias no tiene nada especialmente meritorio”.