Presidente De La Espriella envió advertencia contra los cabecillas de los grupos armados: “Vamos tras de ustedes”

En una acción ofensiva conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, las autoridades lograron la captura de siete presuntos integrantes de una red criminal dedicada al robo de combustible.

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El operativo se desarrolló en los municipios de Aguachica, Cesar, así como en Ocaña y Ábrego, Norte de Santander, en cumplimiento de las directrices estratégicas de la campaña militar y policial Urano.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por el presidente Abelardo De la Espriella, los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento ilícito de hidrocarburos.

Las investigaciones determinaron que la organización mantenía un radio de acción delictivo coordinado en los municipios cesarenses de San Alberto, San Martín, Aguachica, Pelaya y Pailitas.

Vínculos con el ELN e instalación de válvulas ilícitas

La información operacional recolectada por los organismos de inteligencia evidenció que la red criminal gestionaba y financiaba la instalación de válvulas clandestinas sobre los poliductos de la región para extraer el crudo de manera ilegal.

Estas maniobras no solo afectaban la infraestructura energética del país, sino que generaban graves riesgos ambientales para las comunidades aledañas.

Los siete detenidos. Foto: Presidencia de Colombia

Asimismo, las autoridades confirmaron que las actividades de extracción y comercialización ilegal de combustible se realizaban con el apoyo y la articulación del grupo armado ilegal ELN.

La alianza criminal permitía sostener el flujo de finanzas ilícitas destinadas al aprovisionamiento logístico de las estructuras insurgentes que delinquen en el nororiente colombiano.

“Vamos tras sus cabecillas”: el mensaje del presidente

El jefe de Estado ratificó la determinación de la Fuerza Pública para desarticular por completo los eslabones económicos que sostienen el accionar delictivo en las regiones afectadas.

¡Seguimos golpeando las economías criminales!



En desarrollo de la campaña militar y policial URANO, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, capturó a siete personas en Aguachica, Ocaña y Ábrego por concierto para delinquir y apoderamiento de… pic.twitter.com/Jk5IKjP4Kj — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 18, 2026

El mandatario enfatizó que la estrategia operacional se enfocará en la neutralización de los cabecillas principales y el rastreo de los bienes adquiridos mediante el apoderamiento de combustible.

“Vamos tras sus cabecillas, sus redes y el dinero que financia el terror. ¡No tendrán tregua!”, sentenció el presidente De la Espriella. Entre tanto, los siete detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento en centro carcelario.