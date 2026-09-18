Cartagena recibió nuevos anuncios para varios de sus principales proyectos de infraestructura. Durante una reunión realizada en el Palacio de La Proclamación, el presidente Abelardo de La Espriella confirmó recursos para extender el Gran Malecón del Mar hasta Bocagrande y avanzar en la construcción de la Vía Perimetral hasta El Pozón.

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El encuentro contó con la participación del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay; el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y otros mandatarios municipales.

Durante la jornada, el Distrito presentó diferentes iniciativas que requieren financiación y acompañamiento del Gobierno Nacional para su ejecución.

Uno de los anuncios principales está relacionado con el Gran Malecón del Mar. A través de Fontur, la Nación financiará con $ 87.703 millones los tramos 3 y 4 de la segunda fase de esta obra, que permitirá extender el proyecto desde el Espolón de La Tenaza, en Marbella, hasta la entrada de Bocagrande, en inmediaciones del Monumento Los Océanos y el Parque de La Marina.

El tramo 3, denominado La Tenaza, tendrá una extensión de 820 metros, un presupuesto estimado de $ 6.871 millones y un plazo de ejecución de diez meses. Por su parte, el tramo 4, conocido como El Boquetillo, contempla 1.323 metros, con una inversión calculada en $ 80.832 millones y un tiempo de ejecución de 12 meses.

Render del Gran Malecón del Mar desde el Centro Histórico de Cartagena hasta Bocagrande. Foto: Suministrada a SEMANA / API

Esta ampliación dará continuidad a la primera fase del Malecón, que actualmente se construye entre Playa Azul, en La Boquilla, y Marbella. De acuerdo con la información presentada durante la jornada, el primer tramo de esta fase será entregado el próximo 15 de octubre.

Pero el Malecón no fue la única obra que recibió un anuncio de financiación. El Gobierno Nacional también confirmó recursos para avanzar en la Vía Perimetral hasta El Pozón, uno de los proyectos de movilidad presentados por la administración distrital.

Para esta obra se destinarán $ 130.000 millones, con los que se busca ejecutar los 4,8 kilómetros que hacen falta para completar el corredor. El proyecto contempla la construcción de viaductos y diferentes intervenciones sociales y ambientales, entre ellas la recuperación de zonas de la Ciénaga de la Virgen y la reubicación de familias asentadas en sectores inundables.

Así se verá este megaproyecto. Foto: Suministrada a SEMANA / API

Durante la reunión también se abordó el proyecto Aquabus, una iniciativa de transporte acuático que pretende conectar Tierrabomba, Mamonal, Bazurto, el Centro Histórico y Bocagrande.

Según lo anunciado, De La Espriella ordenó al Ministerio de Transporte avanzar en su inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la creación de una regulación para el transporte público acuático.

A esto se sumó una decisión relacionada con la Dirección General Marítima. El presidente ordenó trasladar la sede de la Dimar desde Bogotá hasta Cartagena.

El Distrito también presentó proyectos para modernizar el sistema de acueducto y alcantarillado, y garantizar el acceso a agua potable en las comunidades insulares de Tierrabomba y Barú. Para estas iniciativas se solicitó una cofinanciación nacional de $ 403.000 millones.

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En total, los proyectos presentados por Cartagena representan solicitudes de cofinanciación nacional por aproximadamente $ 1,16 billones para el periodo 2026-2030. El paquete también contempla iniciativas de vivienda y la recuperación de dos edificaciones públicas abandonadas.

Por su parte, el gobernador Yamil Arana presentó proyectos relacionados con agua potable, saneamiento básico, seguridad, conectividad vial y protección costera en diferentes municipios de Bolívar.

Con estos anuncios, la administración de Cartagena busca avanzar en obras de movilidad, infraestructura turística y servicios públicos que requieren recursos y participación del Gobierno Nacional.