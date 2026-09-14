Exrector de reconocida universidad de Ecuador fue hallado muerto en Cartagena: esta es la historia

Todo un misterio es la muerte de Diego Ramón Luna Álvarez, un destacado académico ecuatoriano que fue hallado sin vida en las playas de La Boquilla, en Cartagena.

Luna Álvarez, de 58 años, había viajado a la heroica para disfrutar de un corto periodo de vacaciones y de un concierto de salsa, según se conoció en medios locales.

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Los detalles de su deceso no son claros, sin embargo, las autoridades están recabando información que permita esclarecer plenamente qué sucedió con el académico ecuatoriano.

En 2021, Luna Álvarez, entonces rector de la Universidad Metropolitana del Ecuador, se graduó como postdoctor en Estudios Libres, en la Universidad Fermín Toro de Venezuela.

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También como posdoctor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador también en Venezuela en el área de Epistemología de la Educación.

“Hay personas que llegan a formar parte de nuestra historia y otras que tienen un lugar aún más especial: están ahí cuando esa historia apenas comienza a escribirse”, escribió el ecuatoriano Instituto Excellence, que él mismo habría apoyado.

Este no es el único caso de una persona que pierde la vida en las playas de Cartagena.

Samuel Peñate, chef de 21 años que murió ahogado en Cartagena. Foto: Redes sociales

En febrero de este año, murió el chef Samuel Peñate, de 21 años, quien fue hallado sin vida en inmediaciones de Tierrabomba.

El joven fue arrastrado por un fuerte oleaje en la tarde del sábado 7 de febrero, en las playas de El Laguito.

El chef había ingresado al mar junto a su novia, pero fueron presa de los fuertes vientos y el alto oleaje que los llevó aguas adentro.

Un salvavidas que se percató de la emergencia se arrojó al agua y trató de rescatar a la pareja, pero solo pudo sostener a la joven.

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Samuel fue arrastrado por la marea y su cadáver solamente pudo ser recuperado después de ser avistado en inmediaciones de la isla de Tierrabomba.

Samuel era hijo del reconocido chef Gumersindo Peñate y de Yulieth Cortina, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Zuldany, en Cartagena.