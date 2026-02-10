Hallan sin vida a chef de 21 años que fue arrastrado por el mar en Cartagena: asciende a 23 el número de víctimas mortales por el frente frío

El chef Samuel Peñate, de 21 años, fue hallado sin vida este martes en inmediaciones de Tierrabomba, en Cartagena. El joven fue arrastrado por un fuerte oleaje en la tarde del sábado 7 de febrero, en las playas de El Laguito.

Minutos antes, Samuel había ingresado al mar junto a su novia, pero fueron presa de los fuertes vientos y el alto oleaje que los llevó aguas adentro.

Un salvavidas que se percató de la emergencia se arrojó al agua y trató de rescatar a la pareja, pero solo pudo sostener con su fuerza a la joven.

El chef fue arrastrado por la marea y su cadáver pudo ser recuperado este martes en la madrugada, cuando fue avistado en inmediaciones de la isla de Tierrabomba.

Según cifras del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) citadas por el diario El Tiempo, con Samuel asciende a 23 el número de personas fallecidas en las emergencias causadas por los frentes fríos que azotaron al país.

Además, se han reportado nueve heridos y dos personas desaparecidas, dos hermanos que intentaron cruzar a bordo de un caballo un arroyo en el municipio de San Pelayo, en Córdoba.

Samuel es hijo del reconocido chef Gumersindo Peñate y de Yulieth Cortina, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Zuldany, en Cartagena.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estima que los frentes fríos, en su paso por el país, dejaron afectados en 104 municipios de 16 departamentos.

Se contabilizan 69.000 familias damnificadas, la mayoría de ellas en Córdoba, donde 50.061 familias tratan de sobrellevar las dificultades provocadas por el fenómeno climático.

Ideam dio un alivio en medio de emergencia invernal en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

Ante lo ocurrido en los últimos días, particularmente en el Caribe y el Pacífico, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que en los próximos días se espera una reducción gradual de las lluvias en el departamento de Córdoba. No obstante, la entidad advirtió que las inundaciones persistirán debido a los altos niveles de los ríos y a la saturación del suelo en amplias zonas del territorio.

Ghisliane Echeverry Prieto, directora de esa entidad, explicó que se han registrado jornadas con menor intensidad de precipitaciones en algunos municipios, incluida Montería. Sin embargo, aclaró que esta disminución no representa el fin de la emergencia, ya que los efectos acumulados de las lluvias continúan generando afectaciones.